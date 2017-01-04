За штурвалом корабля знаний директор Маскаринской средней школы Марсель Хадиев

02.02.2017 15:00 | Общество

Удивительно, насколько стремительно бежит время. Кажется, что еще вчера человек явился в этот мир, издал свой первый крик, как смотришь – он уже стоит на пороге своего юбилея. И здорово, если на прожитый путь можно оглянуться с чувством глубокого удовлетворения. Эти слова будто сказаны о директоре Маскаринской средней школы Марселе Хадиеве. На днях он будет отмечать 60-летний юбилей. Родившись в Кукморе, окончив среднюю школу и Казанский государственный педагогический институт, в 1979 году он начал свою трудовую деятельность учителем химии и биологии в Староучинской школе. Через два года судьба привела его в нашу школу. С тех пор он отдал самые сильные годы своей жизни, энергию на благо детей. Лучшим показателем профессионализма учителя являются успехи его воспитанников. Ученики Марселя Василовича успешно реализовали себя в различных сферах жизни, они трудятся в разных уголках нашей страны. Школа вобрала в себя медалистов, победителей олимпиад и конкурсов республиканского масштаба. Безусловно, этих многочисленных успехов не было бы без высоких организаторских качеств директора школы, его умения сплотить коллектив, нацелить на высокий результат. Мы искренне гордимся нашим директором и счастливы работать под его чутким и заботливым руководством. Ведь чтобы быть хорошим учителем одних знаний мало, нужно еще по-настоящему любить свою профессию, детей. А наш Марсель Василович из таких.

К уважаемому Марселю Василовичу мы, его коллеги, относимся с большим уважением и восхищением. Все достигнутые успехи коллектива – показатель авторитетного руководителя и умелого организатора.

От имени Управления образования, профсоюзной организации, коллектива, родителей, учащихся искренне поздравляем юбиляра. Мы уважаем и любим его за то, что он – отзывчивый человек с крепким духом и большим сердцем. Желаем, чтобы и дальнейшая его жизнь была в достатке, полная счастья и радости каждому новому дню.



Благодарны всей душой

За поддержку и заботу.

Потому что вы всегда

Приходили на подмогу!