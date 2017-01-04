Новая схема телефонного мошенничества с безобидным вопросом может лишить вас всего!

02.02.2017 14:00 | новости

Полиция предупреждает всех владельцев смартфонов о новой мошеннической схеме, пишет источник. Она предельно проста: вам звонит незнакомый номер, часто код мошенника совпадает с кодом вашей местности. Он спрашивает вас: «Ты меня слышишь?». Абонент в большинстве случаев отвечает: «Да». В это время злоумышленник записывает сказанное «да» и использует это в операциях голосового подтверждения кредитной карты.

Помимо фразы «Меня хорошо слышно?», мошенники могут использовать другие распространенные вопросы, подразумевающие ответ «да»: «Вы платите по счетам?» или «Вы являетесь домовладельцем?».

Полиция рекомендует остерегаться мошенников и: