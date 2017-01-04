Банк России утвердил символы купюр в 200 и 2000 рублей

02.02.2017 12:00 | новости

ЦБ РФ утвердил символику, которая будет размещена на новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте ведомства.

На купюре в 200 рублей появится изображение памятника затопленным кораблям в Севастополе, а также вид на Херсонес Таврический. Купюра в 2000 рублей будет украшена космодромом «Восточный» в Амурской области, а также мостом на остров «Русский» во Владивостоке.

Конкурс по выбору символов проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты 5000 номинантов, представивших достопримечательности из 1113 городов России.

Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Татар-информ