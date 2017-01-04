Готовим буррито!

02.02.2017 18:30 | Копилка советов

Тортилья - 3-5 шт.

Зеленый лук - 4 стебля

Чеснок - 2 зубчика

Сливочное масло - 1 с.л.

Филе курицы - 1 грудинка

Томатный соус - 3 ст.л.

Чили - 1 ч.л.

Рис - 100 гр.

Бульон - 100 гр.

Чеддер - 70 гр.





Пожалуй, это одно из самых популярных, а точнее даже, известных блюд мексиканской кухни. Если у кого-то спросить, что такое мексиканская кухня — первым на ум чаще приходит как раз буррито, потом острые перцы и далее.



Готовится буррито довольно быстро и просто. Вообще, здесь вы получаете абсолютную свободу действий, можете на свой вкус комбинировать ингредиенты и их соотношение.



Чтобы приготовить начинку, порежьте мелко зеленый лук (3-4 веточки) и чеснок (2 зубчика).





Обжарьте на сливочном масле (1 ст.л.) лук и чеснок на сильном огне минуту.





Куриное филе (одну грудку) разложите на волокна руками. Переложите в сковороду. Добавьте томатный соус (3 ст.л.), можно острый. Следом отправьте ложку острого чили.





Когда курица прогреется и хорошо смешается с соусом, добавьте готовый рис (100 гр.). Здесь неважен сорт риса, а кроме того, можно использовать рис, оставшийся с прошлого дня. Сверху вылейте 100 грамм куриного бульона.





Когда и рис прогреется, натрите на крупной тёрке сыр (50-70 гр.), используйте тот, который хорошо переносит температуру и тянется при нагревании — Чеддер, Моцареллу, Гауду.



Приготовьте 3-5 лепешек. Разложите на столе. На один край выложите 3-4 столовых ложки готовой начинки.





Скрутите начинку в ролл. Для этого заверните левый край на начинку, затем верх и низ (делаем конверт), и скрутите оставшуюся часть вокруг начинки.





Чтобы буррито было вкуснее, обжарьте его на сковороде гриль (или обычной) минуты по 2 с каждой стороны так, чтобы начала появляться румяная корочка.