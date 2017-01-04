Лишних денег ни у кого нет, но самообложение нужно платить своевременно

02.02.2017 11:00 | Тема дня Печать

Лишних денег ни у кого нет, но самообложение нужно платить своевременно

Когда речь заходит о средствах самообложения, мнения людей расходятся. Если некоторые понимают важность этой программы и спешат внести свой вклад, то другие резко говорят: «У меня лишних денег нет». А выполненная в поселке работа – у всех на глазах.

Республиканская программа по самообложению вот уже третий год подряд успешно работала в нашем районе. За каждый собранный с населения рубль государство добавляет четыре – это немалые деньги, с их помощью можно выполнить многое, а будут ли такие возможности в будущем или нет – это неизвестно.

- Если нынче государством созданы такие возможности, нужно ими воспользоваться. Поэтому просим население быть неравнодушным и активно собрать эти деньги до 25 марта. Средства будут направлены на улучшение условий жизни населения. Работы, связанные с электричеством, водой, газом, строительством тротуаров, приведением в порядок дворов многоэтажных домов, размещением мусорных контейнеров, которые начались в прошлых годах, будут продолжаться и нынче, - отметил руководитель поселкового исполнительного комитета Райнур Нотфуллин.

Действительно, своевременно оплачивая самообложение, мы вносим большой вклад в благоустройство района, найдутся и решения многих волнующих нас проблем. Потому что все трудности упираются в финансы. А в целевом использовании собранных средств не может быть никаких сомнений, ведь работа выполняется на основании плана, готовится сметная документация, решается, на что будет потрачен каждый рубль. Есть сельские поселения, которые, осознав важность программы, решили собирать сумму побольше, но в то же время были и те, которые, не поняв ее сути, думают о ней неверно.

- Никто не должен думать, что можно и не платить, потому что неплательщики известны. Должники на основании закона будут привлечены к административной ответственности. Если сумма самообложения составляет 300 рублей, то должникам на основании протокола придется платить штраф, в 7-8 раз превышающий эту сумму. Хотелось бы до этого ситуацию не доводить, - сказал Райнур Нотфуллин.

На прошлой неделе был организован рейд под руководством председателя Территориального общественного самоуправления «Разинское» Валентина Иванова в дома тех, кто не оплатил средства самообложения в 2016 году. Должникам были розданы уведомления, а у кого была возможность, смогли оплатить самообложение на месте.

- Есть такие люди, которые не верят и обвиняют нас в том, что мы собираем деньги. Кто-то, боясь последствий, деньги отдает нам, другие, не доверяя незнакомым людям, говорят, что деньги занесут сами. Тяжелее работать с пожилыми людьми: они жалуются на то, что пенсии - маленькие, а лекарства дорогие, и на все денег не хватает, - сказали раздававшие уведомления Гульфия Хаматшинаа и Оля Гайзуллина.

- Когда в прошлом году собирали средства самообложения, с деньгами было туго. А позже никто и не спрашивал, так и забылось, – сказала одна жительница улицы Азино поселка. – Центр Кукмора стал красивее, это особенно заметно нам, пожилым людям. Хотелось бы, чтобы такие изменения произошли и в отдаленных улицах.

Эта женщина оплатила самообложение за прошлый и нынешний год. Также обратили внимание и на то, что среди должников есть люди, живущие в достатке. Во время рейда пришлось заходить и в добротные дома, оставлять уведомления…



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