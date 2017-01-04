(Кукмор, «Трудовая слава»). В районе продолжаются сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Очередные сходы состоялись в Ош.Юмьинском и Среднекуморском сельских поселениях. В ходе встречи были заслушаны выступления глав сельских поселений Анатолия Рамазанова, Юрия Исынбаева, участкового инспектора Николая Иванова и других. Также заместитель руководителя Исполнительного комитета района по строительству Рустам Ахмадуллин ознакомил с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы местных жителей.
В Ош.Юмье и Среднем Куморе состоялись сходы граждан (фото)
02.02.2017 10:00 | новости Печать
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В Республике
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22:31 01.02.2017
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22:31 01.02.2017
Павел Колобков: «Казань готова к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу»
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22:20 01.02.2017
Министр спорта РФ посетил первый открывшийся в Казани центр по выдаче паспортов болельщиков.
22:20 01.02.2017
В художественных и музыкальных школах Казани появятся группы для взрослых
В 2017 году на базе учреждений дополнительного образования будут предлагаться образовательные услуги для взрослого населения.
21:47 01.02.2017
В 2017 году на базе учреждений дополнительного образования будут предлагаться образовательные услуги для взрослого населения.
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Портал «Работа в России» признан лучшим социально значимым проектом 2016 года
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21:12 01.02.2017
Проект Роструда по развитию общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года-2016».
21:12 01.02.2017
В национальном парке «Нижняя Кама» реализуют новый экопроект
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20:55 01.02.2017
В Казани полицейские задержали похитителя золотых изделий
Мужчина обокрал женщину, у которой снимал комнату.
20:30 01.02.2017
Мужчина обокрал женщину, у которой снимал комнату.
20:30 01.02.2017
В Казани открылась книжная выставка, посвященная экологии
В рамках Года экологии в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ открылась книжная выставка «В согласии с окружающим миром".
20:20 01.02.2017
В рамках Года экологии в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ открылась книжная выставка «В согласии с окружающим миром".
20:20 01.02.2017
Состоялось обсуждение развития прибрежной территории Куйбышевского водохранилища у поселка Займище
В прошедшей в Минэкологии РТ встрече приняли участие специалисты и участники инициативной общественной группы.
20:16 01.02.2017
В прошедшей в Минэкологии РТ встрече приняли участие специалисты и участники инициативной общественной группы.
20:16 01.02.2017
В Татарстане регулирование тарифов ЖКХ уменьшило затраты потребителей на 18 млрд рублей
Стоимость тепла и электричества для граждан в июле увеличится на 4,2 процента.
20:08 01.02.2017
Стоимость тепла и электричества для граждан в июле увеличится на 4,2 процента.
20:08 01.02.2017
Руководитель РА «Татмедиа» Айрат Зарипов получил Благодарственное письмо Президента РТ
Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров вручил журналистам государственные награды.
20:00 01.02.2017
Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров вручил журналистам государственные награды.
20:00 01.02.2017
Полиция Челнов нашла и изъяла две гранаты с запалами
Боеприпасы находились в гараже 40-летнего неработающего челнинца.
19:53 01.02.2017
Боеприпасы находились в гараже 40-летнего неработающего челнинца.
19:53 01.02.2017
Начальнику Генштаба ВС РФ вручили памятную медаль Мусы Джалиля
Состоялась встреча полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина с генералом армии Валерием Герасимовым.
19:50 01.02.2017
Состоялась встреча полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина с генералом армии Валерием Герасимовым.
19:50 01.02.2017
Андрей Кочетков: «Идея Минфина РФ о снижении курса рубля вряд ли будет реализована»
По словам эксперта, Министерство финансов РФ уже не в первый раз предлагает девальвировать рубль.
19:36 01.02.2017
По словам эксперта, Министерство финансов РФ уже не в первый раз предлагает девальвировать рубль.
19:36 01.02.2017
Альметьевец пытался пронести в здание суда «Коктейль Молотова»
Мужчину не пустил в учреждение судебный пристав Альметьевского райотдела.
19:17 01.02.2017
Мужчину не пустил в учреждение судебный пристав Альметьевского райотдела.
19:17 01.02.2017
Ирек Зиннуров провел прием граждан в Казани
С различными проблемами к депутату Госдумы обратились жители муниципалитетов Татарстана.
19:12 01.02.2017
С различными проблемами к депутату Госдумы обратились жители муниципалитетов Татарстана.
19:12 01.02.2017
На 68-м году жизни скончался народный артист РТ Тимергали Зиннуров
Прощание с артистом состоится 2 февраля в театре имени Тинчурина.
19:00 01.02.2017
Прощание с артистом состоится 2 февраля в театре имени Тинчурина.
19:00 01.02.2017
В Татарстане за пять лет количество мусора увеличилось на 370 тыс. тонн
На всю республику приходится всего порядка 200 контейнеров для раздельного сбора мусора.
18:51 01.02.2017
На всю республику приходится всего порядка 200 контейнеров для раздельного сбора мусора.
18:51 01.02.2017
Лариса Глухова: «Встречаться с клиентами проблемных банков будем адресно»
Рабочая группа под руководством министра юстиции РТ начинает работу с клиентами проблемных банков, чьи вклады превышали 1,4 млн рублей.
18:48 01.02.2017
Рабочая группа под руководством министра юстиции РТ начинает работу с клиентами проблемных банков, чьи вклады превышали 1,4 млн рублей.
18:48 01.02.2017
В Татарстане педагогов начали обучать навыкам оказания первой доврачебной помощи
За три года курсы по оказанию первой помощи должны пройти все работники образования республики.
18:44 01.02.2017
За три года курсы по оказанию первой помощи должны пройти все работники образования республики.
18:44 01.02.2017
«Пиковая дама» открыла оперный фестиваль в Казани
ХХХV Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина продлится до 20 февраля.
18:35 01.02.2017
ХХХV Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина продлится до 20 февраля.
18:35 01.02.2017
Число жертв в ДТП в новой Москве выросло до девяти
Всего результате дорожного происшествия девять человек погибли и еще три пострадали.
18:18 01.02.2017
Всего результате дорожного происшествия девять человек погибли и еще три пострадали.
18:18 01.02.2017
На счетах Татфондбанка и ИнтехБанка «зависло» 2,8 млн рублей платежей за ЖКХ
Минстрой РТ призывает оплатить повторно выставленные счета, однако в ведомстве подчеркнули, что не допустят отключений по данным долгам.
18:05 01.02.2017
Минстрой РТ призывает оплатить повторно выставленные счета, однако в ведомстве подчеркнули, что не допустят отключений по данным долгам.
18:05 01.02.2017
Президент РТ: Необходимо провести мониторинг работы арбитражных управляющих
Рустам Минниханов провел совещание по сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет региона.
18:00 01.02.2017
Рустам Минниханов провел совещание по сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет региона.
18:00 01.02.2017
Уруссинская ГРЭС будет остановлена 1 мая 2017 года
Для трудоустройства работников Уруссинской ГРЭС в поселке будет создано совместное предприятие по производству пакерно-якорного оборудования.
17:39 01.02.2017
Для трудоустройства работников Уруссинской ГРЭС в поселке будет создано совместное предприятие по производству пакерно-якорного оборудования.
17:39 01.02.2017
Более 157 тыс вкладчиков ТФБ и ИнтехБанка получили страховые возмещения
Сумма выплат АСВ составила более 54,3 млрд рублей.
17:35 01.02.2017
Сумма выплат АСВ составила более 54,3 млрд рублей.
17:35 01.02.2017