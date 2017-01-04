В Кукморе прошел вечер «Студенческая зима» (фоторепортаж)

(Кукмор, «Трудовая слава»). Вчера в районном Доме культуры состоялся вечер творческой студенческой молодежи «Студенческая зима». В вечере, который содержал в себе выступления отдельных вокалистов, вокальных дуэтов и танцев, приняли участие студенты района, обучающиеся в высших и средне-специальных учебных заведениях: коллектив танцевального ансамбля «Чэчкэ» из Большого Сардека, Нияз Каримуллин, Инсаф Габидуллин, Гулия Шакирова, Диля и Зиля Зиннатуллины, Адиля Шакирова, Рамиль Гузаеров, хор ребят из Большого Сардека, Гульдания Ярмиева, Эдуард Данилов.
Фото Эльвиры Мубаракшиной