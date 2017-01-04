В Кукморе прошел вечер «Студенческая зима» (фоторепортаж)

В Республике

День рождения отмечает председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин

С января 2013 года Анатолий Алексеевич Фомин является руководителем Общественной палаты Республики Татарстан.

06:31 02.02.2017 С января 2013 года Анатолий Алексеевич Фомин является руководителем Общественной палаты Республики Татарстан.

Темпы роста промышленности Советского района Казани увеличились на 29 процентов

В 2016 году в районе было открыто более 30 новых объектов торговли, в том числе и фермерские магазины.

03:22 02.02.2017 В 2016 году в районе было открыто более 30 новых объектов торговли, в том числе и фермерские магазины.

Белую медведицу из Казанского зооботсада взяли под опеку нефтяники

Помогать казанской белой медведице начала компания «Роснефть».

01:32 02.02.2017 Помогать казанской белой медведице начала компания «Роснефть».

Татарстанцы примут участие в фестивале «Всемирный день пельменя» в Удмуртии

В рамках фестиваля впервые будет установлен рекорд на самое большое количество съеденных пельменей в одном месте.

00:23 02.02.2017 В рамках фестиваля впервые будет установлен рекорд на самое большое количество съеденных пельменей в одном месте.

УНИКС готовится взять реванш у «Олимпиакоса»

На открытой тренировке перед домашним матчем Евролиги с греками игроки казанской команды не скрывали озабоченности положением в турнирной таблице.

23:10 01.02.2017 На открытой тренировке перед домашним матчем Евролиги с греками игроки казанской команды не скрывали озабоченности положением в турнирной таблице.

Экоактивисты предложили свои идеи министру экологии РТ

Активисты Молодежного экологического движения «Будетчисто» предлагают сделать упор на эковоспитании.

22:31 01.02.2017 Активисты Молодежного экологического движения «Будетчисто» предлагают сделать упор на эковоспитании.

Павел Колобков: «Казань готова к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу»

Министр спорта РФ посетил первый открывшийся в Казани центр по выдаче паспортов болельщиков.

22:20 01.02.2017 Министр спорта РФ посетил первый открывшийся в Казани центр по выдаче паспортов болельщиков.

В художественных и музыкальных школах Казани появятся группы для взрослых

В 2017 году на базе учреждений дополнительного образования будут предлагаться образовательные услуги для взрослого населения.

21:47 01.02.2017 В 2017 году на базе учреждений дополнительного образования будут предлагаться образовательные услуги для взрослого населения.

Портал «Работа в России» признан лучшим социально значимым проектом 2016 года

Проект Роструда по развитию общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года-2016».

21:12 01.02.2017 Проект Роструда по развитию общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года-2016».

В национальном парке «Нижняя Кама» реализуют новый экопроект

Куйбышевская железная дорога совместно с национальным парком заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере экологии.

20:55 01.02.2017 Куйбышевская железная дорога совместно с национальным парком заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере экологии.

В Казани полицейские задержали похитителя золотых изделий

Мужчина обокрал женщину, у которой снимал комнату.

20:30 01.02.2017 Мужчина обокрал женщину, у которой снимал комнату.

В Казани открылась книжная выставка, посвященная экологии

В рамках Года экологии в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ открылась книжная выставка «В согласии с окружающим миром".

20:20 01.02.2017 В рамках Года экологии в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ открылась книжная выставка «В согласии с окружающим миром".

Состоялось обсуждение развития прибрежной территории Куйбышевского водохранилища у поселка Займище

В прошедшей в Минэкологии РТ встрече приняли участие специалисты и участники инициативной общественной группы.

20:16 01.02.2017 В прошедшей в Минэкологии РТ встрече приняли участие специалисты и участники инициативной общественной группы.

В Татарстане регулирование тарифов ЖКХ уменьшило затраты потребителей на 18 млрд рублей

Стоимость тепла и электричества для граждан в июле увеличится на 4,2 процента.

20:08 01.02.2017 Стоимость тепла и электричества для граждан в июле увеличится на 4,2 процента.

Руководитель РА «Татмедиа» Айрат Зарипов получил Благодарственное письмо Президента РТ

Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров вручил журналистам государственные награды.

20:00 01.02.2017 Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров вручил журналистам государственные награды.

Полиция Челнов нашла и изъяла две гранаты с запалами

Боеприпасы находились в гараже 40-летнего неработающего челнинца.

19:53 01.02.2017 Боеприпасы находились в гараже 40-летнего неработающего челнинца.

Начальнику Генштаба ВС РФ вручили памятную медаль Мусы Джалиля

Состоялась встреча полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина с генералом армии Валерием Герасимовым.

19:50 01.02.2017 Состоялась встреча полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина с генералом армии Валерием Герасимовым.

Андрей Кочетков: «Идея Минфина РФ о снижении курса рубля вряд ли будет реализована»

По словам эксперта, Министерство финансов РФ уже не в первый раз предлагает девальвировать рубль.

19:36 01.02.2017 По словам эксперта, Министерство финансов РФ уже не в первый раз предлагает девальвировать рубль.

Альметьевец пытался пронести в здание суда «Коктейль Молотова»

Мужчину не пустил в учреждение судебный пристав Альметьевского райотдела.

19:17 01.02.2017 Мужчину не пустил в учреждение судебный пристав Альметьевского райотдела.

Ирек Зиннуров провел прием граждан в Казани

С различными проблемами к депутату Госдумы обратились жители муниципалитетов Татарстана.

19:12 01.02.2017 С различными проблемами к депутату Госдумы обратились жители муниципалитетов Татарстана.

На 68-м году жизни скончался народный артист РТ Тимергали Зиннуров

Прощание с артистом состоится 2 февраля в театре имени Тинчурина.

19:00 01.02.2017 Прощание с артистом состоится 2 февраля в театре имени Тинчурина.

В Татарстане за пять лет количество мусора увеличилось на 370 тыс. тонн

На всю республику приходится всего порядка 200 контейнеров для раздельного сбора мусора.

18:51 01.02.2017 На всю республику приходится всего порядка 200 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Лариса Глухова: «Встречаться с клиентами проблемных банков будем адресно»

Рабочая группа под руководством министра юстиции РТ начинает работу с клиентами проблемных банков, чьи вклады превышали 1,4 млн рублей.

18:48 01.02.2017 Рабочая группа под руководством министра юстиции РТ начинает работу с клиентами проблемных банков, чьи вклады превышали 1,4 млн рублей.

В Татарстане педагогов начали обучать навыкам оказания первой доврачебной помощи

За три года курсы по оказанию первой помощи должны пройти все работники образования республики.

18:44 01.02.2017 За три года курсы по оказанию первой помощи должны пройти все работники образования республики.

«Пиковая дама» открыла оперный фестиваль в Казани

ХХХV Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина продлится до 20 февраля.

18:35 01.02.2017 ХХХV Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина продлится до 20 февраля.

Число жертв в ДТП в новой Москве выросло до девяти

Всего результате дорожного происшествия девять человек погибли и еще три пострадали.

18:18 01.02.2017 Всего результате дорожного происшествия девять человек погибли и еще три пострадали.

На счетах Татфондбанка и ИнтехБанка «зависло» 2,8 млн рублей платежей за ЖКХ

Минстрой РТ призывает оплатить повторно выставленные счета, однако в ведомстве подчеркнули, что не допустят отключений по данным долгам.

18:05 01.02.2017 Минстрой РТ призывает оплатить повторно выставленные счета, однако в ведомстве подчеркнули, что не допустят отключений по данным долгам.

Президент РТ: Необходимо провести мониторинг работы арбитражных управляющих

Рустам Минниханов провел совещание по сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет региона.

18:00 01.02.2017 Рустам Минниханов провел совещание по сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет региона.

Уруссинская ГРЭС будет остановлена 1 мая 2017 года

Для трудоустройства работников Уруссинской ГРЭС в поселке будет создано совместное предприятие по производству пакерно-якорного оборудования.

17:39 01.02.2017 Для трудоустройства работников Уруссинской ГРЭС в поселке будет создано совместное предприятие по производству пакерно-якорного оборудования.