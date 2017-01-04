Учитель с большой буквы

02.02.2017 08:00 | Из ваших писем

Давайте познакомимся с классным руководителем наших детей Гюзелией Лаврентьевой. Ей характерны трудолюбие, любознательность, настойчивость, деловитость и, пожалуй, самое главное – влюбленность в свою профессию, чувство ответственности к своей работе. Она неутомима, энергична и сдержана. Бывает строга, но всегда справедлива и предусмотрительна. Она уважает достоинство и личность каждого ребенка, любит свое дело, которому отдает себя сполна. На ее занятиях всегда интересно и разнообразно.

Она доброжелательна, поэтому учащиеся не боятся к ней обращаться, просить помощи и совета. Много сил и времени уделяет Гюзелия Флеровна своему классу.

Классным руководителем наших детей она стала с 1 класса и вот уже на протяжении 3 лет Гюзелия Флеровна отдает все силы, всю любовь нашим детям.

Гюзелия Флеровна – одаренный педагог с чутким и внимательным отношением к детям.

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