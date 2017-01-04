Глава Псякского сельского поселения Габдельфат Нафиков: «Выполненные работы на благо сельчан»

01.02.2017 16:00 | новости

Объединяющее три деревни Псякское сельское поселение в последние годы особенно изменилось, преобразилось. На сходе граждан, посвященном итогам проделанной работы за прошлый год, выступление главы сельского поселения Габдельфата Нафикова о жизни сельчан, выполненной в деревнях работе прослушали с радостью. Ведь когда видны результаты труда, выступать перед сельчанами приятно.

- В деревнях Арпаяз, Псяк, Асан-Елга живут старательные и трудолюбивые люди. На сегодняшний день в частных подворьях содержатся 213 голов крупного рогатого скота, 81 из них - дойные коровы. А также 655 овец и коз, 15 лошадей. Число улей в этом году достигло 172. Сельчане, которые покупали помногу домашней птицы на содержание, своевременно получили государственные субсидии, - говорит Габдельфат Нафиков. – В деревнях работают мечети. В 2015 году в деревне Псяк был заложен фундамент новой мечети. В прошлом году стараниями сельчан, земляков, предпринимателей, спонсоров двухэтажное здание было подведено под крышу, и был установлен минарет. Сейчас идут внутренние работы. Благоустройство родника Асан-Елги - также благое дело. К роднику «Акъяр» не зарастает тропа не только летом, но и зимой. Каждый, кто пьет эту целебную воду, благодарит всех тех, кто внес свой вклад в это дело.

По словам главы сельского поселения, в прошлом году в деревне Псяк был установлен пожарный гидрант, также здесь была отремонтирована водопроводная трасса дважды, а в Асан-Елге - четырежды. Заменен 81-метровый водопровод. И средства самообложения были использованы в нужных целях. Составление проектно-сметной документации для водопровода, ограждение родника, замена водопровода, реконструкция водонапорной башни, благоустройство сельского кладбища, детской площадки, обновление заборов артезианской скважины – все это на благо сельчан!

- Есть в поселении и вопросы, которые предстоит решить, - говорит глава поселения. – На сегодняшний день в ремонте нуждается Асан-Елгинский сельский клуб. Также в будущем эту деревню планируем внести в программу «Чистая вода» и поменять водопроводные трассы.

В Псякском сельском поселении, в котором проживает 674 человека, есть 6 крестьянско-фермерских хозяйств, 17 предпринимателей успешно ведут свою деятельность. Они обеспечили 18 сельчан работой. В минувшем году фермерское хозяйство Фаниля Гарифзянова из Асан-Елги выиграло грант.

-У нас есть 52 гектара земли. В будущем мы планируем посеять там зерновые и бобовые культуры. На деньги лизинг-гранта приобрели трактор МТЗ-82. Для тех, кто ведет свое дело, это большая поддержка, - говорит Фаниль абый.

Полным ходом идет работа и в личных хозяйствах. Если одни занимаются животноводством, то другие предпочитают выращивать фрукты, ягоды и цветы. В рамках программы поддержки начинающих фермеров в 2015-2017 годах крестьянско-фермерское хозяйство Тагира Бариева из Псяка получило 800 тысяч рублей для выращивания плодово-ягодных культур. Также мы знаем о его занятии пчеловодством.

-Все зависит от себя. Если есть желание и трудолюбие, то время для выращивания культур и разведения пчел найдется, - говорит он. – Прошлой весной в саду и в теплице посадили рассаду виктории и получили первый урожай. Ягоды покупали с большим удовольствием. В будущем планируем расширить эту деятельность.

И Ильнур Кашапов из деревни Псяк в рядах трудолюбивых. Не каждому под силу, соорудив в своем огороде теплицу, выращивать в большом количестве и продавать рассады помидоров, огурцов и цветов. Чего только нет и в саду Вакифа абыя Касимова из Арпаяза, растут даже розы! Наверное, мало кто в округе не знает о тюльпанах Фарита абыя Мингазова из этой же деревни. О том, сколько требуется сил и времени для того, чтобы выращивать и ухаживать за цветами в зимние морозы в подвале дома, наверное, знает только сам Фарит абый и его семья. Семье, которая ежегодно в день 8 Марта радует прекрасных дам своими цветами, остается сказать только «Молодцы!».