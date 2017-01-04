(Кукмор, «Трудовая слава»). Сегодня около 13.00 часов в Кукморе у светофора рядом с Парком Победы произошло дорожно-транспортное происшествие. Причина дорожно-транспортного происшествия уточняется.
В Кукморе произошло ДТП
01.02.2017 14:00 | ГИБДД сообщает Печать
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В Республике
В Центре семьи «Казан» появится новая услуга – церемония обручения
С 14 февраля по будним дням пары смогут заключать торжественную помолвку.
15:05 01.02.2017
С 14 февраля по будним дням пары смогут заключать торжественную помолвку.
15:05 01.02.2017
В клинике Стамбула взяты в заложники врачи-психиатры
Инцидент произошел в психиатрической клинике, находящейся на территории университета.
14:42 01.02.2017
Инцидент произошел в психиатрической клинике, находящейся на территории университета.
14:42 01.02.2017
Суд оштрафовал экс-телеведущего Рамиля Ибрагимова на пятьдесят тысяч рублей
Суд постановил конфисковать у Ибрагимова в доход государства iPhone, как орудие преступления.
14:19 01.02.2017
Суд постановил конфисковать у Ибрагимова в доход государства iPhone, как орудие преступления.
14:19 01.02.2017
В 2016 году Татарское книжное издательство выпустило почти полмиллиона экземпляров книг
Продукция Таткнигоиздата нашла признание за пределами республики.
14:15 01.02.2017
Продукция Таткнигоиздата нашла признание за пределами республики.
14:15 01.02.2017
Асгат Сафаров: «Успешная работа ИА "Татар-информ" заслуживает внимания»
Среди татарстанских СМИ информагентство занимает второе место по посещаемости.
14:07 01.02.2017
Среди татарстанских СМИ информагентство занимает второе место по посещаемости.
14:07 01.02.2017
Первые туристы из Татарстана могут полететь на отдых в Египет уже на этих весенних каникулах
В ожидании открытия Египта турецкие отели предлагают 40-50 процентные скидки.
14:00 01.02.2017
В ожидании открытия Египта турецкие отели предлагают 40-50 процентные скидки.
14:00 01.02.2017
Появилось видео подъема из Булака упавшей машины
Иномарка упала в реку после столкновения с «Ладой».
13:56 01.02.2017
Иномарка упала в реку после столкновения с «Ладой».
13:56 01.02.2017
Гидрометцентр РТ предупреждает о метели и резком ухудшении видимости
По прогнозу синоптиков, в ночь с 1 на 2 февраля по республике ветер усилится до 15–17 м/с.
13:25 01.02.2017
По прогнозу синоптиков, в ночь с 1 на 2 февраля по республике ветер усилится до 15–17 м/с.
13:25 01.02.2017
Первые болельщики Кубка конфедераций FIFA-2017 получили паспорта
FAN-ID вместе с билетом на игру обеспечит всем поклонникам футбола быстрый и комфортный проход на стадион при минимальном досмотре.
13:14 01.02.2017
FAN-ID вместе с билетом на игру обеспечит всем поклонникам футбола быстрый и комфортный проход на стадион при минимальном досмотре.
13:14 01.02.2017
Рустам Минниханов: «Может ли Казань провести Олимпийские игры? Легко!»
Президент Татарстана выступил на заседании коллегии Минспорта РТ.
13:12 01.02.2017
Президент Татарстана выступил на заседании коллегии Минспорта РТ.
13:12 01.02.2017
Министр спорта РФ: «Татарстан стал центром крупнейших спортивных событий мира»
Павел Колобков выступил на расширенном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
13:00 01.02.2017
Павел Колобков выступил на расширенном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
13:00 01.02.2017
В Татарстане арестована группа наркосбытчиков
Полицейские установили, что группа действовала в Нижнекамске, Набережных Челнах и в Новошешминском районе.
12:55 01.02.2017
Полицейские установили, что группа действовала в Нижнекамске, Набережных Челнах и в Новошешминском районе.
12:55 01.02.2017
Асгат Сафаров о «Тартип FM»: «Варианты для сохранения радиостанции есть»
Пути решения по сохранению радиостанции «Тартип FM» для татарстанских слушателей руководство республики озвучит в ближайшее время.
12:52 01.02.2017
Пути решения по сохранению радиостанции «Тартип FM» для татарстанских слушателей руководство республики озвучит в ближайшее время.
12:52 01.02.2017
В Верхнеуслонском районе мужчина спас из огня соседского двухлетнего малыша
Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степеней.
12:22 01.02.2017
Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степеней.
12:22 01.02.2017
В Казани осудят водителя легковушки, из-за которого пострадала пассажирка автобуса
66-летняя женщина, находившаяся в автобусе, получила закрытую травму грудной клетки и переломы ребер.
12:15 01.02.2017
66-летняя женщина, находившаяся в автобусе, получила закрытую травму грудной клетки и переломы ребер.
12:15 01.02.2017
Радиостанция «Кунел» переходит в FM-диапазон
Татароязычная радиостанция Кунел» стала сетевым партнером для радиоканалов в районах РТ.
11:51 01.02.2017
Татароязычная радиостанция Кунел» стала сетевым партнером для радиоканалов в районах РТ.
11:51 01.02.2017
Энгель Фаттахов: «К 2020 году 60 процентов студентов РТ должны пройти через ресурсные центры»
На церемонии открытия чемпионата WorldSkills министр образования и науки РТ подчеркнул значимость рабочих кадров для экономики региона.
11:44 01.02.2017
На церемонии открытия чемпионата WorldSkills министр образования и науки РТ подчеркнул значимость рабочих кадров для экономики региона.
11:44 01.02.2017
Возбуждено дело из-за гибели подростка при взрыве котла в частном доме в Новошешминском районе
В рамках расследования уголовного дела будет установлена законность установки отопительного котла в доме.
11:36 01.02.2017
В рамках расследования уголовного дела будет установлена законность установки отопительного котла в доме.
11:36 01.02.2017
Алексей Мухин: «Участие Игоря Сечина в оздоровлении банка “Пересвет” внушает определенный оптимизм»
По мнению руководителя Центра политической информации, участие ключевых политических фигур может положительно сказаться на решении проблем банка.
11:35 01.02.2017
По мнению руководителя Центра политической информации, участие ключевых политических фигур может положительно сказаться на решении проблем банка.
11:35 01.02.2017
В Казани состоялось официальное открытие чемпионата Татарстана WorldSkills
В течение трех дней свыше 300 молодых специалистов будут соревноваться в профмастерстве за право войти в сборную республики.
11:34 01.02.2017
В течение трех дней свыше 300 молодых специалистов будут соревноваться в профмастерстве за право войти в сборную республики.
11:34 01.02.2017
Министерство культуры РТ проведет заседание коллегии по итогам года
В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.
11:29 01.02.2017
В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.
11:29 01.02.2017
В Татарстане в 2016 году более 130 тысяч человек выполнили нормативы комплекса ГТО
Почти 35 тысяч жителей республики получат знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
11:26 01.02.2017
Почти 35 тысяч жителей республики получат знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
11:26 01.02.2017
Право попасть на «21-ю кнопку» оспаривают два татарстанских телеканала
22 февраля состоится отбор региональных каналов для вещания в пакетах кабельного телевидения в регионах ПФО.
11:22 01.02.2017
22 февраля состоится отбор региональных каналов для вещания в пакетах кабельного телевидения в регионах ПФО.
11:22 01.02.2017
Кандидатами в сборную России на Олимпийские игры 2018 года стали 11 татарстанцев
Семь из них являются представителями лыжных гонок.
11:14 01.02.2017
Семь из них являются представителями лыжных гонок.
11:14 01.02.2017
Доля охваченного цифровым вещанием населения Татарстана приблизилась к 100 процентам
В 2017 году запланирован запуск сетевого вещания телеканала «Татарстан-24».
11:02 01.02.2017
В 2017 году запланирован запуск сетевого вещания телеканала «Татарстан-24».
11:02 01.02.2017
Стали известны подробности ДТП, в котором водитель врезался в магазин в Казани
Виновник аварии врезался в «Фольксваген», после чего машину отбросило на тротуар.
10:54 01.02.2017
Виновник аварии врезался в «Фольксваген», после чего машину отбросило на тротуар.
10:54 01.02.2017
Леонов: Более 40 процентов населения республики регулярно занимается спортом
В Казани стартовало расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.
10:54 01.02.2017
В Казани стартовало расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.
10:54 01.02.2017
Водителя казанского трамвая осудят за сбитого насмерть пешехода
Во время следствия 49-летний Юрий Уньщиков полностью признал свою вину.
10:47 01.02.2017
Во время следствия 49-летний Юрий Уньщиков полностью признал свою вину.
10:47 01.02.2017
Фото: В Сабинском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер
Огонь вспыхнул из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
10:35 01.02.2017
Огонь вспыхнул из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
10:35 01.02.2017
Министр спорта России прибыл в Татарстан
Президента Татарстана обсудил с Павлом Колобковым предстоящее проведение в Казани матчей Кубка конфедераций-2017.
10:30 01.02.2017
Президента Татарстана обсудил с Павлом Колобковым предстоящее проведение в Казани матчей Кубка конфедераций-2017.
10:30 01.02.2017