В Кукморе произошло ДТП

В Республике

В Центре семьи «Казан» появится новая услуга – церемония обручения

С 14 февраля по будним дням пары смогут заключать торжественную помолвку.

15:05 01.02.2017 С 14 февраля по будним дням пары смогут заключать торжественную помолвку.

В клинике Стамбула взяты в заложники врачи-психиатры

Инцидент произошел в психиатрической клинике, находящейся на территории университета.

14:42 01.02.2017 Инцидент произошел в психиатрической клинике, находящейся на территории университета.

Суд оштрафовал экс-телеведущего Рамиля Ибрагимова на пятьдесят тысяч рублей

Суд постановил конфисковать у Ибрагимова в доход государства iPhone, как орудие преступления.

14:19 01.02.2017 Суд постановил конфисковать у Ибрагимова в доход государства iPhone, как орудие преступления.

В 2016 году Татарское книжное издательство выпустило почти полмиллиона экземпляров книг

Продукция Таткнигоиздата нашла признание за пределами республики.

14:15 01.02.2017 Продукция Таткнигоиздата нашла признание за пределами республики.

Асгат Сафаров: «Успешная работа ИА "Татар-информ" заслуживает внимания»

Среди татарстанских СМИ информагентство занимает второе место по посещаемости.

14:07 01.02.2017 Среди татарстанских СМИ информагентство занимает второе место по посещаемости.

Первые туристы из Татарстана могут полететь на отдых в Египет уже на этих весенних каникулах

В ожидании открытия Египта турецкие отели предлагают 40-50 процентные скидки.

14:00 01.02.2017 В ожидании открытия Египта турецкие отели предлагают 40-50 процентные скидки.

Появилось видео подъема из Булака упавшей машины

Иномарка упала в реку после столкновения с «Ладой».

13:56 01.02.2017 Иномарка упала в реку после столкновения с «Ладой».

Гидрометцентр РТ предупреждает о метели и резком ухудшении видимости

По прогнозу синоптиков, в ночь с 1 на 2 февраля по республике ветер усилится до 15–17 м/с.

13:25 01.02.2017 По прогнозу синоптиков, в ночь с 1 на 2 февраля по республике ветер усилится до 15–17 м/с.

Первые болельщики Кубка конфедераций FIFA-2017 получили паспорта

FAN-ID вместе с билетом на игру обеспечит всем поклонникам футбола быстрый и комфортный проход на стадион при минимальном досмотре.

13:14 01.02.2017 FAN-ID вместе с билетом на игру обеспечит всем поклонникам футбола быстрый и комфортный проход на стадион при минимальном досмотре.

Рустам Минниханов: «Может ли Казань провести Олимпийские игры? Легко!»

Президент Татарстана выступил на заседании коллегии Минспорта РТ.

13:12 01.02.2017 Президент Татарстана выступил на заседании коллегии Минспорта РТ.

Министр спорта РФ: «Татарстан стал центром крупнейших спортивных событий мира»

Павел Колобков выступил на расширенном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

13:00 01.02.2017 Павел Колобков выступил на расширенном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В Татарстане арестована группа наркосбытчиков

Полицейские установили, что группа действовала в Нижнекамске, Набережных Челнах и в Новошешминском районе.

12:55 01.02.2017 Полицейские установили, что группа действовала в Нижнекамске, Набережных Челнах и в Новошешминском районе.

Асгат Сафаров о «Тартип FM»: «Варианты для сохранения радиостанции есть»

Пути решения по сохранению радиостанции «Тартип FM» для татарстанских слушателей руководство республики озвучит в ближайшее время.

12:52 01.02.2017 Пути решения по сохранению радиостанции «Тартип FM» для татарстанских слушателей руководство республики озвучит в ближайшее время.

В Верхнеуслонском районе мужчина спас из огня соседского двухлетнего малыша

Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степеней.

12:22 01.02.2017 Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степеней.

В Казани осудят водителя легковушки, из-за которого пострадала пассажирка автобуса

66-летняя женщина, находившаяся в автобусе, получила закрытую травму грудной клетки и переломы ребер.

12:15 01.02.2017 66-летняя женщина, находившаяся в автобусе, получила закрытую травму грудной клетки и переломы ребер.

Радиостанция «Кунел» переходит в FM-диапазон

Татароязычная радиостанция Кунел» стала сетевым партнером для радиоканалов в районах РТ.

11:51 01.02.2017 Татароязычная радиостанция Кунел» стала сетевым партнером для радиоканалов в районах РТ.

Энгель Фаттахов: «К 2020 году 60 процентов студентов РТ должны пройти через ресурсные центры»

На церемонии открытия чемпионата WorldSkills министр образования и науки РТ подчеркнул значимость рабочих кадров для экономики региона.

11:44 01.02.2017 На церемонии открытия чемпионата WorldSkills министр образования и науки РТ подчеркнул значимость рабочих кадров для экономики региона.

Возбуждено дело из-за гибели подростка при взрыве котла в частном доме в Новошешминском районе

В рамках расследования уголовного дела будет установлена законность установки отопительного котла в доме.

11:36 01.02.2017 В рамках расследования уголовного дела будет установлена законность установки отопительного котла в доме.

Алексей Мухин: «Участие Игоря Сечина в оздоровлении банка “Пересвет” внушает определенный оптимизм»

По мнению руководителя Центра политической информации, участие ключевых политических фигур может положительно сказаться на решении проблем банка.

11:35 01.02.2017 По мнению руководителя Центра политической информации, участие ключевых политических фигур может положительно сказаться на решении проблем банка.

В Казани состоялось официальное открытие чемпионата Татарстана WorldSkills

В течение трех дней свыше 300 молодых специалистов будут соревноваться в профмастерстве за право войти в сборную республики.

11:34 01.02.2017 В течение трех дней свыше 300 молодых специалистов будут соревноваться в профмастерстве за право войти в сборную республики.

Министерство культуры РТ проведет заседание коллегии по итогам года

В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.

11:29 01.02.2017 В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.

В Татарстане в 2016 году более 130 тысяч человек выполнили нормативы комплекса ГТО

Почти 35 тысяч жителей республики получат знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

11:26 01.02.2017 Почти 35 тысяч жителей республики получат знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Право попасть на «21-ю кнопку» оспаривают два татарстанских телеканала

22 февраля состоится отбор региональных каналов для вещания в пакетах кабельного телевидения в регионах ПФО.

11:22 01.02.2017 22 февраля состоится отбор региональных каналов для вещания в пакетах кабельного телевидения в регионах ПФО.

Кандидатами в сборную России на Олимпийские игры 2018 года стали 11 татарстанцев

Семь из них являются представителями лыжных гонок.

11:14 01.02.2017 Семь из них являются представителями лыжных гонок.

Доля охваченного цифровым вещанием населения Татарстана приблизилась к 100 процентам

В 2017 году запланирован запуск сетевого вещания телеканала «Татарстан-24».

11:02 01.02.2017 В 2017 году запланирован запуск сетевого вещания телеканала «Татарстан-24».

Стали известны подробности ДТП, в котором водитель врезался в магазин в Казани

Виновник аварии врезался в «Фольксваген», после чего машину отбросило на тротуар.

10:54 01.02.2017 Виновник аварии врезался в «Фольксваген», после чего машину отбросило на тротуар.

Леонов: Более 40 процентов населения республики регулярно занимается спортом

В Казани стартовало расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.

10:54 01.02.2017 В Казани стартовало расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.

Водителя казанского трамвая осудят за сбитого насмерть пешехода

Во время следствия 49-летний Юрий Уньщиков полностью признал свою вину.

10:47 01.02.2017 Во время следствия 49-летний Юрий Уньщиков полностью признал свою вину.

Фото: В Сабинском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер

Огонь вспыхнул из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

10:35 01.02.2017 Огонь вспыхнул из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.