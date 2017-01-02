(Кукмор, «Трудовая слава»). С 1 февраля по 31 марта объявляется досрочная подписка на районную газету на второе полугодие 2017 года. В этот период вы сможете подписаться на газету за 620 рублей 70 копеек, а организации – 710 рублей 70 копеек. В апреле ожидается подорожание подписки. Успейте подписаться на газету по сниженной цене, оставайтесь с нами и во втором полугодии!
Также есть возможность оформить подписку на дому не имеющим возможности выйти из дома пожилым гражданам, инвалидам, матерям с маленькими детьми. Телефон для справок 2-65-59.
Кукморяне, успейте подписаться на районную газету до подорожания!
01.02.2017 13:00 | новости Печать
(Кукмор, «Трудовая слава»). С 1 февраля по 31 марта объявляется досрочная подписка на районную газету на второе полугодие 2017 года. В этот период вы сможете подписаться на газету за 620 рублей 70 копеек, а организации – 710 рублей 70 копеек. В апреле ожидается подорожание подписки. Успейте подписаться на газету по сниженной цене, оставайтесь с нами и во втором полугодии!
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
Татароязычная радиостанция Кунел» стала сетевым партнером для радиоканалов в районах РТ.
11:51 01.02.2017
На церемонии открытия чемпионата WorldSkills министр образования и науки РТ подчеркнул значимость рабочих кадров для экономики региона.
11:44 01.02.2017
В рамках расследования уголовного дела будет установлена законность установки отопительного котла в доме.
11:36 01.02.2017
По мнению руководителя Центра политической информации, участие ключевых политических фигур может положительно сказаться на решении проблем банка.
11:35 01.02.2017
В течение трех дней свыше 300 молодых специалистов будут соревноваться в профмастерстве за право войти в сборную республики.
11:34 01.02.2017
В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.
11:29 01.02.2017
Почти 35 тысяч жителей республики получат знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
11:26 01.02.2017
22 февраля состоится отбор региональных каналов для вещания в пакетах кабельного телевидения в регионах ПФО.
11:22 01.02.2017
Семь из них являются представителями лыжных гонок.
11:14 01.02.2017
В 2017 году запланирован запуск сетевого вещания телеканала «Татарстан-24».
11:02 01.02.2017
Виновник аварии врезался в «Фольксваген», после чего машину отбросило на тротуар.
10:54 01.02.2017
В Казани стартовало расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.
10:54 01.02.2017
Во время следствия 49-летний Юрий Уньщиков полностью признал свою вину.
10:47 01.02.2017
Огонь вспыхнул из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
10:35 01.02.2017
Президента Татарстана обсудил с Павлом Колобковым предстоящее проведение в Казани матчей Кубка конфедераций-2017.
10:30 01.02.2017
Выслушав последнее слово подсудимого, суд удалился в совещательную комнату. Приговор экс-телеведущему будет оглашен сегодня после обеда.
10:25 01.02.2017
Пьяный водитель «Лады» столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.
09:53 01.02.2017
45-секундный видеоролик называется «Молодежь всего мира выбирает Татарстан!»
09:10 01.02.2017
Февральские гастроли кариевцев стартуют с воинской части, где проходят службу татарстанцы.
08:17 01.02.2017
Автомобили столкнулись на перекрестке улиц.
08:14 01.02.2017
Президент Татарстана встретился с Ольгой Васильевой во время рабочей поездки в Москву.
06:47 01.02.2017
Долгожданную зарплату получили работники двух предприятий Агрызского и Буинского районов РТ.
02:37 01.02.2017
Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.
22:54 31.01.2017
Общий объем финансирования в 2017 году составит 5 миллионов рублей.
22:46 31.01.2017
На месте работает оперативная группа Новошешминского пожарно-спасательного гарнизона, оперативники следственного комитета и сотрудники полиции.
22:19 31.01.2017
Сегодня соперники встречались уже в 12-й раз, и в 11-й раз выиграли казанцы.
21:53 31.01.2017
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене забросил в ворота «барсов» 8 шайб.
21:34 31.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана полагает, что данная мера способна обеспечить предпосылки для экономического роста России.
20:27 31.01.2017
Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.
19:47 31.01.2017
Пострадавшая была передана медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи.
19:33 31.01.2017