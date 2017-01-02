Кукморяне, успейте подписаться на районную газету до подорожания!

01.02.2017 13:00 | новости

(Кукмор, «Трудовая слава»). С 1 февраля по 31 марта объявляется досрочная подписка на районную газету на второе полугодие 2017 года. В этот период вы сможете подписаться на газету за 620 рублей 70 копеек, а организации – 710 рублей 70 копеек. В апреле ожидается подорожание подписки. Успейте подписаться на газету по сниженной цене, оставайтесь с нами и во втором полугодии!

Также есть возможность оформить подписку на дому не имеющим возможности выйти из дома пожилым гражданам, инвалидам, матерям с маленькими детьми. Телефон для справок 2-65-59.