Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости

01.02.2017 12:00 | новости

Согласно последним новостям из Госдумы РФ, срок бесплатной приватизации жилья был продлен. В новом законопроекте говорится, что стать владельцем квартиры, в которой вы проживаете, можно будет до 1 марта 2017 года, сообщает источник.

Отметим, что срок бесплатной приватизации переносился неоднократно, но в этот раз ее дата считается окончательной. В будущем приватизация недвижимости будет также возможна, но уже на платной основе.

Следует заметить, что бесплатная приватизация квартир началась в России еще в 1992 году. Те квартиры, которые находились на учете в муниципальном (либо федеральном) жилищном фонде стали активно оформляться как частная собственность граждан, которые были в них прописаны ранее.

На данный момент уточняется, что заявления на бесплатную приватизацию жилья принимаются исключительно до 28 февраля 2017 года. На следующий день эта процедура уже будет платной.

Что же ждет граждан в вопросе приватизации после 1 марта 2017 года: данный процесс станет платным. Всем, кто захочет получить в свою собственность жилищные помещения, нужно будет покупать их у государства. Данная процедура пока отсутствует на законодательном уровне. Поэтому вопрос о цене, по которой будет осуществляться процесс платной приватизации, остается открытым.

Те, кто стоят в очереди на получение жилья смогут воспользоваться некоммерческим наймом жилья. То есть очередники смогут получить социальное жилье только в аренду, но не в свою собственность.

Также не исключено, что бесплатная приватизация будет продлена отдельным категориям населения, но для всех остальных она станет окончательно платной.