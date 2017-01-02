Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости

01.02.2017 12:00 | новости Печать

Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: последние новости

Согласно последним новостям из Госдумы РФ, срок бесплатной приватизации жилья был продлен. В новом законопроекте говорится, что стать владельцем квартиры, в которой вы проживаете, можно будет до 1 марта 2017 года, сообщает источник.

 

Отметим, что срок бесплатной приватизации переносился неоднократно, но в этот раз ее дата считается окончательной. В будущем приватизация недвижимости будет также возможна, но уже на платной основе.

Следует заметить, что бесплатная приватизация квартир началась в России еще в 1992 году. Те квартиры, которые находились на учете в муниципальном (либо федеральном) жилищном фонде стали активно оформляться как частная собственность граждан, которые были в них прописаны ранее.

На данный момент уточняется, что заявления на бесплатную приватизацию жилья принимаются исключительно до 28 февраля 2017 года. На следующий день эта процедура уже будет платной.

Что же ждет граждан в вопросе приватизации после 1 марта 2017 года: данный процесс станет платным. Всем, кто захочет получить в свою собственность жилищные помещения, нужно будет покупать их у государства. Данная процедура пока отсутствует на законодательном уровне. Поэтому вопрос о цене, по которой будет осуществляться процесс платной приватизации, остается открытым.

Те, кто стоят в очереди на получение жилья смогут воспользоваться некоммерческим наймом жилья. То есть очередники смогут получить социальное жилье только в аренду, но не в свою собственность.

Также не исключено, что бесплатная приватизация будет продлена отдельным категориям населения, но для всех остальных она станет окончательно платной.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « КФХ Роберта Дмитриева из Кукморского района удостоено призового места в конкурсе «Лучшая семейная молочная ферма 2016» Кукморяне, успейте подписаться на районную газету до подорожания! »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Радиостанция «Кунел» переходит в FM-диапазон
Татароязычная радиостанция Кунел» стала сетевым партнером для радиоканалов в районах РТ.
11:51 01.02.2017
Энгель Фаттахов: «К 2020 году 60 процентов студентов РТ должны пройти через ресурсные центры»
На церемонии открытия чемпионата WorldSkills министр образования и науки РТ подчеркнул значимость рабочих кадров для экономики региона.
11:44 01.02.2017
Возбуждено дело из-за гибели подростка при взрыве котла в частном доме в Новошешминском районе
В рамках расследования уголовного дела будет установлена законность установки отопительного котла в доме.
11:36 01.02.2017
Алексей Мухин: «Участие Игоря Сечина в оздоровлении банка “Пересвет” внушает определенный оптимизм»
По мнению руководителя Центра политической информации, участие ключевых политических фигур может положительно сказаться на решении проблем банка.
11:35 01.02.2017
В Казани состоялось официальное открытие чемпионата Татарстана WorldSkills
В течение трех дней свыше 300 молодых специалистов будут соревноваться в профмастерстве за право войти в сборную республики.
11:34 01.02.2017
Министерство культуры РТ проведет заседание коллегии по итогам года
В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.
11:29 01.02.2017
В Татарстане в 2016 году более 130 тысяч человек выполнили нормативы комплекса ГТО
Почти 35 тысяч жителей республики получат знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
11:26 01.02.2017
Право попасть на «21-ю кнопку» оспаривают два татарстанских телеканала
22 февраля состоится отбор региональных каналов для вещания в пакетах кабельного телевидения в регионах ПФО.
11:22 01.02.2017
Кандидатами в сборную России на Олимпийские игры 2018 года стали 11 татарстанцев
Семь из них являются представителями лыжных гонок.
11:14 01.02.2017
Доля охваченного цифровым вещанием населения Татарстана приблизилась к 100 процентам
В 2017 году запланирован запуск сетевого вещания телеканала «Татарстан-24».
11:02 01.02.2017
Стали известны подробности ДТП, в котором водитель врезался в магазин в Казани
Виновник аварии врезался в «Фольксваген», после чего машину отбросило на тротуар.
10:54 01.02.2017
Леонов: Более 40 процентов населения республики регулярно занимается спортом
В Казани стартовало расширенное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.
10:54 01.02.2017
Водителя казанского трамвая осудят за сбитого насмерть пешехода
Во время следствия 49-летний Юрий Уньщиков полностью признал свою вину.
10:47 01.02.2017
Фото: В Сабинском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер
Огонь вспыхнул из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
10:35 01.02.2017
Министр спорта России прибыл в Татарстан
Президента Татарстана обсудил с Павлом Колобковым предстоящее проведение в Казани матчей Кубка конфедераций-2017.
10:30 01.02.2017
Экс-телеведущий Рамиль Ибрагимов выступил в суде с последним словом
Выслушав последнее слово подсудимого, суд удалился в совещательную комнату. Приговор экс-телеведущему будет оглашен сегодня после обеда.
10:25 01.02.2017
Появились фото смертельного ДТП с участием скорой помощи в Казани
Пьяный водитель «Лады» столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.
09:53 01.02.2017
Рустам Минниханов опубликовал в соцсетях ролик о многоликой молодежи Татарстана
45-секундный видеоролик называется «Молодежь всего мира выбирает Татарстан!»
09:10 01.02.2017
Татарский ТЮЗ готовится к гастролям по Башкортостану
Февральские гастроли кариевцев стартуют с воинской части, где проходят службу татарстанцы.
08:17 01.02.2017
В Бугульме в аварии с четырьмя автомобилями пострадал мужчина
Автомобили столкнулись на перекрестке улиц.
08:14 01.02.2017
Рустам Минниханов обсудил с главой Минобрнауки России перспективы развития КФУ
Президент Татарстана встретился с Ольгой Васильевой во время рабочей поездки в Москву.
06:47 01.02.2017
В Татарстане сельхозработникам выплатили долги по зарплате на сумму 5,8 млн рублей
Долгожданную зарплату получили работники двух предприятий Агрызского и Буинского районов РТ.
02:37 01.02.2017
В Тукаевском районе РТ расследуют факт сброса загрязненного снега в реку Мелекеску
Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.
22:54 31.01.2017
Министерство культуры РТ объявило о грантах на этнокультурные проекты
Общий объем финансирования в 2017 году составит 5 миллионов рублей.
22:46 31.01.2017
Видео: В Новошешминском районе при взрыве отопительного котла погиб 15-летний парень
На месте работает оперативная группа Новошешминского пожарно-спасательного гарнизона, оперативники следственного комитета и сотрудники полиции.
22:19 31.01.2017
ВК «Зенит» обыграл дома немецкий «Фридрихсхафен»
Сегодня соперники встречались уже в 12-й раз, и в 11-й раз выиграли казанцы.
21:53 31.01.2017
«Ак Барс» разгромно уступил в татарстанском дерби КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене забросил в ворота «барсов» 8 шайб.
21:34 31.01.2017
Айрат Фаррахов высказался за повышение пенсионного возраста
Депутат Госдумы от Татарстана полагает, что данная мера способна обеспечить предпосылки для экономического роста России.
20:27 31.01.2017
Фаррахов: Договор между Татарстаном и Москвой обеспечит динамичный рост республики
Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.
19:47 31.01.2017
В Москве женщина упала с 14-го этажа и выжила
Пострадавшая была передана медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи.
19:33 31.01.2017
Показать еще