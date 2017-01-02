(Кукмор, “Трудовая слава”). В Москве состоялось итоговое заседание комиссии конкурса «Лучшая семейная молочная ферма 2016». Конкурс проводился как среди участников программы «Развитие семейных животноводческих ферм», так и среди других КФХ, не участвующих в программах государственной поддержки, но являющихся членами Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. В номинации «до 50 голов» 1 места удостоено КФХ Роберта Дмитриева из Кукморского района.
КФХ Роберта Дмитриева из Кукморского района удостоено призового места в конкурсе «Лучшая семейная молочная ферма 2016»
01.02.2017 11:00 | новости Печать
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Появились фото смертельного ДТП с участием скорой помощи в Казани
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В Бугульме в аварии с четырьмя автомобилями пострадал мужчина
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Рустам Минниханов обсудил с главой Минобрнауки России перспективы развития КФУ
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В Татарстане сельхозработникам выплатили долги по зарплате на сумму 5,8 млн рублей
Долгожданную зарплату получили работники двух предприятий Агрызского и Буинского районов РТ.
02:37 01.02.2017
Долгожданную зарплату получили работники двух предприятий Агрызского и Буинского районов РТ.
02:37 01.02.2017
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Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.
22:54 31.01.2017
Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.
22:54 31.01.2017
Министерство культуры РТ объявило о грантах на этнокультурные проекты
Общий объем финансирования в 2017 году составит 5 миллионов рублей.
22:46 31.01.2017
Общий объем финансирования в 2017 году составит 5 миллионов рублей.
22:46 31.01.2017
Видео: В Новошешминском районе при взрыве отопительного котла погиб 15-летний парень
На месте работает оперативная группа Новошешминского пожарно-спасательного гарнизона, оперативники следственного комитета и сотрудники полиции.
22:19 31.01.2017
На месте работает оперативная группа Новошешминского пожарно-спасательного гарнизона, оперативники следственного комитета и сотрудники полиции.
22:19 31.01.2017
ВК «Зенит» обыграл дома немецкий «Фридрихсхафен»
Сегодня соперники встречались уже в 12-й раз, и в 11-й раз выиграли казанцы.
21:53 31.01.2017
Сегодня соперники встречались уже в 12-й раз, и в 11-й раз выиграли казанцы.
21:53 31.01.2017
«Ак Барс» разгромно уступил в татарстанском дерби КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене забросил в ворота «барсов» 8 шайб.
21:34 31.01.2017
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене забросил в ворота «барсов» 8 шайб.
21:34 31.01.2017
Айрат Фаррахов высказался за повышение пенсионного возраста
Депутат Госдумы от Татарстана полагает, что данная мера способна обеспечить предпосылки для экономического роста России.
20:27 31.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана полагает, что данная мера способна обеспечить предпосылки для экономического роста России.
20:27 31.01.2017
Фаррахов: Договор между Татарстаном и Москвой обеспечит динамичный рост республики
Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.
19:47 31.01.2017
Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.
19:47 31.01.2017
В Москве женщина упала с 14-го этажа и выжила
Пострадавшая была передана медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи.
19:33 31.01.2017
Пострадавшая была передана медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи.
19:33 31.01.2017
В Нижнекамске женщина задолжала больше миллиона по алиментам
Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.
19:04 31.01.2017
Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.
19:04 31.01.2017
Айрат Фаррахов: Показывающие рост субъекты Федерации должны оставлять доходы у себя
Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.
19:00 31.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.
19:00 31.01.2017
Начало выпуска автобензинов станет для «ТАНЕКО» знаковым событием
Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.
18:42 31.01.2017
Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.
18:42 31.01.2017
В этом сезоне 45 круизных кораблей совершат заходы в порт острова-града Свияжска
Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.
18:35 31.01.2017
Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.
18:35 31.01.2017
Фаррахов: Введение налогов для зарубежных интернет-магазинов привлечет в бюджет РФ 60–80 млрд рублей
Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.
18:27 31.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.
18:27 31.01.2017
Татарстанцы задолжали более 25 млрд рублей по кредитам и за услуги ЖКХ
Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.
18:20 31.01.2017
Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.
18:20 31.01.2017
Челнинский институт КФУ сообщил о доценте-взяточнике в полицию
Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.
18:14 31.01.2017
Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.
18:14 31.01.2017
В Песчаных Ковалях прошел турнир по Кекусин каратэ на кубок «Дружбы»
В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.
18:12 31.01.2017
В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.
18:12 31.01.2017
В Казани планируют создать детский симфонический оркестр
«Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.
17:59 31.01.2017
«Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.
17:59 31.01.2017
В Челнах осудят учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула 11-летняя девочка
Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».
17:47 31.01.2017
Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».
17:47 31.01.2017
Опубликовано видео задержания доцента КФУ
Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.
16:48 31.01.2017
Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.
16:48 31.01.2017
На Азнакаевских очистных сооружениях после вмешательства экологов модернизировали оборудование
Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.
16:43 31.01.2017
Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.
16:43 31.01.2017
Прокуратура Челнов начала проверку после столпотворения в «Сити Молле»
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
16:20 31.01.2017
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
16:20 31.01.2017
Эксперт WorldSkills Татарстан: «Средняя зарплата ветврача составляет от 35 до 40 тысяч рублей»
Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.
16:15 31.01.2017
Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.
16:15 31.01.2017