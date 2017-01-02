Поздравляем Габдрахманова Раифа Махмутовича из Кукмора с 60-летием!

30 января нашему любимому брату и дяде, более 30 лет проработавшему на Севере и на сегодняшний день проживающему в Кукморе, Габдрахманову Раифу Махмутовичу исполнилось 60 лет.
От всей души поздравляем тебя с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия. Оставайся всегда таким же жизнерадостным, энергичным, с молодой душой. Пусть каждый новый день приносит лишь радость, а рядом будут близкие и родные люди.
Шестьдесят для мужчины не возраст —
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты —
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и внуки, и дети!
С наилучшими пожеланиями супруга, дети, внуки, семья Юсуповых.