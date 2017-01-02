Поздравляем Габдрахманова Раифа Махмутовича из Кукмора с 60-летием!

01.02.2017 10:30 | Поздравляем!

30 января нашему любимому брату и дяде, более 30 лет проработавшему на Севере и на сегодняшний день проживающему в Кукморе, Габдрахманову Раифу Махмутовичу исполнилось 60 лет.

От всей души поздравляем тебя с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия. Оставайся всегда таким же жизнерадостным, энергичным, с молодой душой. Пусть каждый новый день приносит лишь радость, а рядом будут близкие и родные люди.

Шестьдесят для мужчины не возраст —



Ты достиг уже многого в жизни:

И семья, и карьера, мечты —

Всё сложилось удачно и честно

Для такого трудяги, как ты.



Принимай же сейчас поздравления

С юбилеем, красивою датой.

По традиции мы с вдохновением

Жизни долгой желаем, богатой!



Пусть здоровье крепчает, и только!

Улучшают пускай жизнь успехи.

Есть для гордости повод, поскольку

Тебя любят и внуки, и дети!

С наилучшими пожеланиями супруга, дети, внуки, семья Юсуповых.