Участковый инспектор встретился с учащимися Маскаринской школы-интерната

В Республике

Татарский ТЮЗ готовится к гастролям по Башкортостану

Февральские гастроли кариевцев стартуют с воинской части, где проходят службу татарстанцы.

08:17 01.02.2017 Февральские гастроли кариевцев стартуют с воинской части, где проходят службу татарстанцы.

В Бугульме в аварии с четырьмя автомобилями пострадал мужчина

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц.

08:14 01.02.2017 Автомобили столкнулись на перекрестке улиц.

Рустам Минниханов обсудил с главой Минобрнауки России перспективы развития КФУ

Президент Татарстана встретился с Ольгой Васильевой во время рабочей поездки в Москву.

06:47 01.02.2017 Президент Татарстана встретился с Ольгой Васильевой во время рабочей поездки в Москву.

В Татарстане сельхозработникам выплатили долги по зарплате на сумму 5,8 млн рублей

Долгожданную зарплату получили работники двух предприятий Агрызского и Буинского районов РТ.

02:37 01.02.2017 Долгожданную зарплату получили работники двух предприятий Агрызского и Буинского районов РТ.

В Тукаевском районе РТ расследуют факт сброса загрязненного снега в реку Мелекеску

Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.

22:54 31.01.2017 Случаи сброса грязного снега в водные объекты выявлены и в других районах Татарстана.

Министерство культуры РТ объявило о грантах на этнокультурные проекты

Общий объем финансирования в 2017 году составит 5 миллионов рублей.

22:46 31.01.2017 Общий объем финансирования в 2017 году составит 5 миллионов рублей.

Видео: В Новошешминском районе при взрыве отопительного котла погиб 15-летний парень

На месте работает оперативная группа Новошешминского пожарно-спасательного гарнизона, оперативники следственного комитета и сотрудники полиции.

22:19 31.01.2017 На месте работает оперативная группа Новошешминского пожарно-спасательного гарнизона, оперативники следственного комитета и сотрудники полиции.

ВК «Зенит» обыграл дома немецкий «Фридрихсхафен»

Сегодня соперники встречались уже в 12-й раз, и в 11-й раз выиграли казанцы.

21:53 31.01.2017 Сегодня соперники встречались уже в 12-й раз, и в 11-й раз выиграли казанцы.

«Ак Барс» разгромно уступил в татарстанском дерби КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене забросил в ворота «барсов» 8 шайб.

21:34 31.01.2017 Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене забросил в ворота «барсов» 8 шайб.

Айрат Фаррахов высказался за повышение пенсионного возраста

Депутат Госдумы от Татарстана полагает, что данная мера способна обеспечить предпосылки для экономического роста России.

20:27 31.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана полагает, что данная мера способна обеспечить предпосылки для экономического роста России.

Фаррахов: Договор между Татарстаном и Москвой обеспечит динамичный рост республики

Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.

19:47 31.01.2017 Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.

В Москве женщина упала с 14-го этажа и выжила

Пострадавшая была передана медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи.

19:33 31.01.2017 Пострадавшая была передана медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи.

В Нижнекамске женщина задолжала больше миллиона по алиментам

Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.

19:04 31.01.2017 Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.

Айрат Фаррахов: Показывающие рост субъекты Федерации должны оставлять доходы у себя

Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.

19:00 31.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.

Начало выпуска автобензинов станет для «ТАНЕКО» знаковым событием

Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.

18:42 31.01.2017 Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.

В этом сезоне 45 круизных кораблей совершат заходы в порт острова-града Свияжска

Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.

18:35 31.01.2017 Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.

Фаррахов: Введение налогов для зарубежных интернет-магазинов привлечет в бюджет РФ 60–80 млрд рублей

Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.

18:27 31.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.

Татарстанцы задолжали более 25 млрд рублей по кредитам и за услуги ЖКХ

Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.

18:20 31.01.2017 Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.

Челнинский институт КФУ сообщил о доценте-взяточнике в полицию

Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.

18:14 31.01.2017 Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.

В Песчаных Ковалях прошел турнир по Кекусин каратэ на кубок «Дружбы»

В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.

18:12 31.01.2017 В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.

В Казани планируют создать детский симфонический оркестр

«Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.

17:59 31.01.2017 «Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.

В Челнах осудят учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула 11-летняя девочка

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».

17:47 31.01.2017 Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».

Опубликовано видео задержания доцента КФУ

Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.

16:48 31.01.2017 Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.

На Азнакаевских очистных сооружениях после вмешательства экологов модернизировали оборудование

Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.

16:43 31.01.2017 Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.

Министерство культуры РТ проведет заседание коллегии по итогам года

В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.

16:28 31.01.2017 В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.

Прокуратура Челнов начала проверку после столпотворения в «Сити Молле»

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

16:20 31.01.2017 По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Эксперт WorldSkills Татарстан: «Средняя зарплата ветврача составляет от 35 до 40 тысяч рублей»

Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.

16:15 31.01.2017 Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.

С 1 марта стоимость услуг муниципальных парковок Казани будет зависеть от их категории

Цены на парковку автомобиля определены исполкомом столицы РТ в диапазоне от 30 до 70 рублей за час.

16:01 31.01.2017 Цены на парковку автомобиля определены исполкомом столицы РТ в диапазоне от 30 до 70 рублей за час.

В Набережных Челнах состоялось открытие 50-го магазина торговой сети «Пятерочка»

Универсам появился в новом микрорайоне Автограда – Замелекесье.

15:48 31.01.2017 Универсам появился в новом микрорайоне Автограда – Замелекесье.