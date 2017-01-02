Участковый инспектор встретился с учащимися Маскаринской школы-интерната

(Кукмор, “Трудовая слава”). В Маскаринской школе-интернате состоялось открытое мероприятие, посвященное месячнику защиты прав детей. На встречу с детьми был приглашен участковый инспектор Марс Хисматуллин. В своем выступлении он рассказал о правах и обязанностях детей, напомнил о том, что нужно держаться подальше от вредных привычек. Дети заинтересованно слушали инспектора. Наши мальчики и девочки, свою очередь, тоже приготовили прекрасное выступление. Мероприятие завершилось песнями и танцами, сообщила Рузиля Миргазизова.