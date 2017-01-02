Кукморяне участвуют в региональном чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills

01.02.2017 08:00 | Тема дня

(Кукмор, "Трудовая слава"). Сегодня в Казани стартовал региональный чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills “Молодые профессионалы”. Учащиеся и студенты будут соревноваться по компетенциям: дорожники, МЧС, медицина, лазерная техника, робототехника, каменщик, печатные технологии и другое.

В чемпионате рабочих профессий участвуют две команды из Лубянского лесотехнического колледжа по компетенции “Ландшафтный дизайн”. Свое мастерство покажут студенты Кукморского аграрного колледжа – 6 команд по направлениям “Кладка кирпича”, “Использование сельскохозяйственных машин”, “Ремонт легковых автомобилей”, “Технология моды”, “Татарские блюда”, “Обслуживание грузовых автомобилей”. Верим, что занимающиеся в Центре внешкольной работы учащиеся Мамаширской, Поч.Сутерской, Поч.Кучукской и Кукморской школы №3, не подведут.