31.01.2017 23:30 | новости

В Елабуге 40-летнему мужчине из-за обморожения ампутировали обе ноги. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на представителей местной больницы.

Сообщается, что нетрезвого мужчину на улице обнаружили полицейские, которые передали его медикам.

Отмечается, что с приходом холодов в Елабуге увеличилось число обморожений.

- Только в январе с различной степенью переохлаждения медики госпитализировали четверых местных жителей, двое из которых до сих пор находятся в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении.

В свою очередь, медики советуют теплее одеваться, не злоупотреблять алкоголем, есть калорийную пищу и не растирать обмороженные участки тела снегом.