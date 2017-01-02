В Кукморе с рабочим визитом побывал Муфтий Республики Татарстан (фото)

31.01.2017 23:00 | новости

Сегодняшняя поездка Муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина в Кукморский мухтасибат началась со встречи с главой района Сергеем Димитриевым. Во встрече также приняли участие заместитель Муфтия РТ Рустам хазрат Хайруллин, главный казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев и имам-мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев.

С главой района Муфтий РТ обсудили вопросы сотрудничества имамов с представителями администрации, жизнь мусульман в мухтасибате, предстоящие мероприятия.

Отметим, что в Кукморском районе самое большое количество мечетей среди мухтасибатов Татарстана - 75 мечетей, в которых ведется активная религиозная деятельность, кроме того, в ближайшем будущем собираются устроить хоккейный матч среди мусульманских команд. Также ведется активная работа по реставрации и ремонту старинных мечетей, возведении новых зданий для приходов.

После встречи с главой района Камиль хазрат Самигуллин отправился на собрание с участием районных имамов.

ДУМ РТ