В Кукморе состоялось награждение лауреатов конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции» (фото)

31.01.2017 22:30 | новости

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в МВД по Республике Татарстан был организован конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Данное мероприятие было направлено на развитие творчества сотрудников полиции и членов их семей, а также формирование позитивного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел.

На данном конкурсе активное участие приняли также дети сотрудников отдела МВД России по Кукморскому району. Свои рисунки ребята выполнили с помощью различных изобразительных средств, демонстрируя насколько хорошо они знакомы с профессией своих родителей.

По итогам конкурса дочь старшего следователя следственного отделения Роберта Юнусова Гузель и дочь участкового уполномоченного полиции Николая Иванова Диана стали лауреатами конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».