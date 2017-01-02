Гороскоп на 1 февраля

31.01.2017 21:30 | Общество Печать

Гороскоп на 1 февраля

Овен
Чтобы 1 февраля 2017 года Овну накопить энергию для новых дел и вдохновения необходимо на время уединиться. Только так вы сможете постичь истинный смысл своего предназначения и душевное равновесие. В вопросах, связанных с подсчетом и переводом денег, будьте максимально осторожными. Доверяйте себе, а не малознакомым личностям. 

Телец
Гороскоп поможет Тельцу раскрыть новые источники дохода, если он будет чаще прислушиваться к интуиции. Меньше суетитесь и предавайтесь фантазиям, тогда и в любви сможете добиться полного взаимопонимания с избранником. Получение денег затормозиться по непонятным причинам. Вечером возможно ухудшение самочувствия, поэтому в гости Тельцу лучше не ходить.

Близнецы
Близнецы в этот день могут запросто угодить в лапы мошенников и авантюристов. Финансовые операции 1 февраля 2017 года вам лучше проводить вместе с грамотным человеком. Отлично пройдет зарубежная командировка, а вот путешествие на автомобиле лучше не планировать. Близнецам нужно слушать свое сердце, когда дело касается любви.

Рак
Сегодня Раку будет крайне необходима помощь не только друзей, но и родственников. Если вы затеяли нечто масштабное и, требующее денежных вложений, то будьте внимательны в подписании бумаг. Гороскоп советует Раку взглянуть на себя со стороны, чтобы меньше критиковать любимого человека. Возможны простудные и инфекционные заболевания.

Лев
1 февраля 2017 года Льву можно без опасений заключать письменно, или устно переговоры. Вы во всеоружии, поэтому ничто не мешает реализовываться! В общении с шефом Льву стоит быть тактичным, хотя с его стороны возможны резкие замечания и грубость. Не торопитесь делать предложение человеку, которого вы знаете всего-то пару месяцев.

Дева 
Деве в этот день желательно укреплять родственные связи, а не с головой уходить в работу. Душевный мир и проблемы близких людей гороскоп советует поставить на первый план. В личной жизни Девы произойдут такие неожиданные повороты, которые заставят изменить планы на ближайшие полгода. Учтите, что только вы – творец своей судьбы

Весы
Чтобы создать в коллективе добрую и доверительную атмосферу, Весам необходимо обсуждать не только рабочие моменты, но и поговорить о повседневных и личных делах. 1 февраля 2017 года все вокруг будет располагать к искренности, щедрости души и вдохновению. У Весов возможен крупный выигрыш, который лучше сразу же потратить, а не складывать в копилку.

Скорпион
Гороскоп советует Скорпиону отменить «интриги и расследования» по поводу своего избранника. Займитесь лучше тем, что принесет вам хороший доход. Тем более, что скоро деньги понадобятся для отпуска и поездки за границу. Вопросами недвижимости и личным бизнесом Скорпиону лучше не заниматься – чревато денежными потерями. 

Стрелец
1 февраля 2017 года Стрельцу следует посвятить семье, детям и домашних хлопотам. Старайтесь питаться по режиму, особенно, если имеются проблемы с желудком. Тонкие творческие струны Стрельца внезапно раскроются в любимом хобби. Вы сами поразитесь тому, как четко и ловко вы справляетесь с оригинальными и непростыми заданиями.

Козерог
Чем быстрее Козерог впустит любовь в свое сердце, тем быстрее наладится его личная жизни. Этот день, как нельзя лучше, подходит для предложения руки и сердца, помолвки и свадьбы. С финансовыми делами Козерогу лучше пока не разбираться. Довольствуйтесь тем, что имеете, тогда скоро получите во много раз больше – прогнозирует гороскоп.

Водолей
Этот день у Водолея будет до предела заполнен делами, бытовыми хлопотами и личными проблемами. Старайтесь все делать без нервозности и суеты, иначе толка от работы будет мало. 1 февраля 2017 года можно начать занятия в спортзале, пойти на танцы или бассейн. Свобода действий и творческий полет – вот, что нужно Водолею.

Рыбы 
Гороскоп рекомендует Рыбам важными делами заниматься с раннего утра. Днем вас могут постоянно отвлекать по пустякам, поэтому вы не сможете сосредоточиться на главном. Если Рыбы попадут в малознакомую компанию, то нужно кошелек с деньгами держать при себе. Неординарная ситуация возникнет в любовной сфере, после которой вы резко измените отношение к партнеру.

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