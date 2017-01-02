Госдума предложила ужесточить штраф, который еще не принят

31.01.2017 22:00 | новости

(Казань, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Госдума установила 131 законопроект своим постановлением как приоритетный. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» депутат нижней палаты Ильдар Гильмутдинов.

Как рассказал спикер, в первом чтении Госдумой принят проект закона, предлагающий внести административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в 5 тыс. рублей. «Возможно, ко второму чтению штраф будет ужесточен, такие предложения есть. Что относится к понятию “опасное вождение”, можно посмотреть в постановлении Правительства РФ № 477 от 30 мая 2016 года», – отметил он.

Другим законопроектом Госдума ратифицировали соглашение с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Согласно еще одному законопроекту, Счетная палата теперь может проверять расходование бюджетных средств в госкорпорациях, муниципалитетах, где есть федеральные субвенции.

По словам Гильмутдинова, в целях продолжения работы по противодействию коррупции разработан законопроект, принятый в первом чтении, по которому региональные руководители могут проверять сведения о доходах государственных и муниципальных служащих.

«Есть проект закона о промышленной безопасности. Нам нужно развивать использование природного газа. Такие автозаправки исключаются из третьего класса опасности, по отношению к ним смягчаются требования. Есть законопроект об ответственном обращении с животными, в планах – принятие закона о любительском рыболовстве, который готовится ко второму чтению. Ждем закон об особых экономических зонах. Он тоже был принят в первом чтении. В этом проекте закона есть поправки от нашей республики, защищающие интересы Татарстана. Также имеется пакет законопроектов по дальнейшему усилению мер ответственности за незаконную организацию и проведение лотерейных и азартных игр. Будет принят закон, касающийся предоставления объектов культурного наследия в безвозмездное пользование научным и образовательным учреждениям», – проинформировал депутат.

Он подчеркнул, что будет ужесточена ответственность за грубое нарушение порядка зрителями во время официальных спортивных соревнований. Также в Госдуму внесены два законопроекта, которыми усиливается административная и уголовная ответственность в отношении физлиц и юрлиц за нелегальную продажу алкогольной продукции.