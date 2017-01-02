Кукморяне, остерегайтесь мошенников!

31.01.2017 20:30 | новости Печать

Кукморяне, остерегайтесь мошенников!

70-летней жительнице Набережных Челнов две незнакомки предложили снять порчу. Для этого они провели обряд «очищения» денежных купюр и ювелирных украшений. В результате их действий челнинка лишилась 280 тысяч рублей и золотого кольца. В полицию женщина обратилась лишь  27 января, когда решила проверить сохранность своих накоплений. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Еще одной жертвой мошенников стала 67-летняя жительница Елабуги, которой рано утром на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын задержан сотрудниками полиции. Для его освобождения необходимы деньги. Переживая за судьбу сына, потерпевшая перечислила на 2 абонентских номера преступников 38 тысяч рублей. В настоящее время установлено, что оба номера зарегистрированы в Самарской области.

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников:

- если Вам на телефон пришло смс-сообщение от неизвестного абонента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его просьбы;

- если Вам позвонил незнакомец, представился полицейским и сообщил, что ваш ближайший родственник совершил уголовное правонарушение, либо стал виновным ДТП и, чтобы помочь ему избежать уголовного наказания, нужно перечислить определенную сумму денег на банковскую карточку, номер которой сообщается сразу же по телефону, знайте - вы имеете дело с мошенником. Немедленно свяжитесь с родственником, о котором шла речь, и убедитесь в достоверности полученной информация.

- о подобных звонках немедленно сообщайте в полицию по телефону 02.

- ни в коем случае не вступайте в контакт с людьми, предлагающими «снять порчу», «сглаз» и тому подобное. Не останавливаясь, проходите мимо, игнорируя все сказанное.

- если разговор все же завязался, то ни в коем случае не развивайте общение. Как вариант – отойдите от незнакомок или повернитесь к ним спиной, сославшись на срочный телефонный звонок. В крайнем случае привлеките к себе внимание окружающих громкой фразой, например, попросив  вызвать полицию.

- никогда не соглашайтесь на «гадание» по руке или на гадание по куриному яйцу – это стандартная уловка мошенниц: согласившись на такую мелочь, вы с большой долей вероятности захотите «снять порчу» или «сглаз», после чего лишитесь всех сбережений. Демонстрация этих якобы имеющихся экстрасенсорных способностей – иллюзия. Помните, что ни одна из задержанным полицейскими так называемых гадалок не смогла предугадать визита оперативников.

В случае, если вы считаете, что вас пытаются обмануть, немедленно звоните 02 – в полиции вам помогут!

 Пресс-служба МВД по Республике Татарстан


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