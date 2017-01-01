Какая погода ожидается завтра в Кукморе?

В Республике

Фаррахов: Договор между Татарстаном и Москвой обеспечит динамичный рост республики

Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.

19:47 31.01.2017 Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.

В Нижнекамске женщина задолжала больше миллиона по алиментам

Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.

19:04 31.01.2017 Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.

Айрат Фаррахов: Показывающие рост субъекты Федерации должны оставлять доходы у себя

Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.

19:00 31.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.

Начало выпуска автобензинов станет для «ТАНЕКО» знаковым событием

Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.

18:42 31.01.2017 Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.

В этом сезоне 45 круизных кораблей совершат заходы в порт острова-града Свияжска

Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.

18:35 31.01.2017 Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.

Фаррахов: Введение налогов для зарубежных интернет-магазинов привлечет в бюджет РФ 60–80 млрд рублей

Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.

18:27 31.01.2017 Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.

Татарстанцы задолжали более 25 млрд рублей по кредитам и за услуги ЖКХ

Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.

18:20 31.01.2017 Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.

Челнинский институт КФУ сообщил о доценте-взяточнике в полицию

Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.

18:14 31.01.2017 Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.

В Песчаных Ковалях прошел турнир по Кекусин каратэ на кубок «Дружбы»

В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.

18:12 31.01.2017 В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.

В Казани планируют создать детский симфонический оркестр

«Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.

17:59 31.01.2017 «Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.

В Челнах осудят учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула 11-летняя девочка

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».

17:47 31.01.2017 Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».

Опубликовано видео задержания доцента КФУ

Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.

16:48 31.01.2017 Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.

На Азнакаевских очистных сооружениях после вмешательства экологов модернизировали оборудование

Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.

16:43 31.01.2017 Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.

Министерство культуры РТ проведет заседание коллегии по итогам года

В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.

16:28 31.01.2017 В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.

Прокуратура Челнов начала проверку после столпотворения в «Сити Молле»

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

16:20 31.01.2017 По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Эксперт WorldSkills Татарстан: «Средняя зарплата ветврача составляет от 35 до 40 тысяч рублей»

Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.

16:15 31.01.2017 Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.

С 1 марта стоимость услуг муниципальных парковок Казани будет зависеть от их категории

Цены на парковку автомобиля определены исполкомом столицы РТ в диапазоне от 30 до 70 рублей за час.

16:01 31.01.2017 Цены на парковку автомобиля определены исполкомом столицы РТ в диапазоне от 30 до 70 рублей за час.

В Набережных Челнах состоялось открытие 50-го магазина торговой сети «Пятерочка»

Универсам появился в новом микрорайоне Автограда – Замелекесье.

15:48 31.01.2017 Универсам появился в новом микрорайоне Автограда – Замелекесье.

Минтимер Шаймиев обсудил проведение конференции министров спорта под эгидой ЮНЕСКО в Казани

Госсоветник РТ встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Элеонорой Митрофановой и заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой.

15:44 31.01.2017 Госсоветник РТ встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Элеонорой Митрофановой и заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой.

Госсовет РТ направил в Госдуму поправки к закону об агрессивном вождении

Главный автоинспектор РТ на итоговом заседании коллегии рассказал об исполнении поручения Президента РТ и снижении смертности на дорогах.

15:30 31.01.2017 Главный автоинспектор РТ на итоговом заседании коллегии рассказал об исполнении поручения Президента РТ и снижении смертности на дорогах.

В Казани пенсионерка попала под иномарку и переломала ребра

Инцидент случился накануне днем на улице Рихарда Зорге в столице Татарстана.

14:52 31.01.2017 Инцидент случился накануне днем на улице Рихарда Зорге в столице Татарстана.

Видео: в ДТП под Ярославлем медик вылетел из машины скорой помощи

В результате удара задняя дверь автомобиля скорой помощи открылась и из нее вылетел медик.

14:23 31.01.2017 В результате удара задняя дверь автомобиля скорой помощи открылась и из нее вылетел медик.

В Казани гендиректор фирмы не оплатил кредит на 10 миллионов рублей

С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа.

14:07 31.01.2017 С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа.

Видео: в центре Казани в результате аварии иномарка вылетела в Булак

Все детали происшествия устанавливаются.

14:00 31.01.2017 Все детали происшествия устанавливаются.

«Зенит-Казань» разработал Telegram-стикеры с изображениями игроков

Набор фирменных стикеров получат подписчики клубного бота в Telegram'е.

13:59 31.01.2017 Набор фирменных стикеров получат подписчики клубного бота в Telegram'е.

В Казани после смерти родившегося в домашних условиях ребенка возбуждено уголовное дело

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти младенца.

13:51 31.01.2017 Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти младенца.

В 2016 году в Татарстане поставлены на учет 250 тыс. иностранных граждан

Административному выдворению за пределы России по итогам года подлежат 1477 находящихся в РТ иностранцев.

13:45 31.01.2017 Административному выдворению за пределы России по итогам года подлежат 1477 находящихся в РТ иностранцев.

Омбудсмен Татарстана получает жалобы на качество соципотечных домов

Сария Сабурская предложила не привлекать к госзаказам подрядчиков, уклоняющихся от гарантийного обслуживания построенного жилья.

13:40 31.01.2017 Сария Сабурская предложила не привлекать к госзаказам подрядчиков, уклоняющихся от гарантийного обслуживания построенного жилья.

Изъятые Татарстанской таможней культурные ценности передадут музеям и церквям

Татарская транспортная прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с пятью заявлениями.

13:30 31.01.2017 Татарская транспортная прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с пятью заявлениями.