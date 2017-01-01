По прогнозам синоптиков, 1 февраля в Кукморе прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит 17-19 градусов мороза.
Какая погода ожидается завтра в Кукморе?
31.01.2017 21:00 | новости Печать
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В Республике
Фаррахов: Договор между Татарстаном и Москвой обеспечит динамичный рост республики
Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.
19:47 31.01.2017
Депутат Госдумы уверен, что документ о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром будет продлен.
19:47 31.01.2017
В Нижнекамске женщина задолжала больше миллиона по алиментам
Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.
19:04 31.01.2017
Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.
19:04 31.01.2017
Айрат Фаррахов: Показывающие рост субъекты Федерации должны оставлять доходы у себя
Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.
19:00 31.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.
19:00 31.01.2017
Начало выпуска автобензинов станет для «ТАНЕКО» знаковым событием
Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.
18:42 31.01.2017
Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.
18:42 31.01.2017
В этом сезоне 45 круизных кораблей совершат заходы в порт острова-града Свияжска
Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.
18:35 31.01.2017
Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.
18:35 31.01.2017
Фаррахов: Введение налогов для зарубежных интернет-магазинов привлечет в бюджет РФ 60–80 млрд рублей
Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.
18:27 31.01.2017
Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.
18:27 31.01.2017
Татарстанцы задолжали более 25 млрд рублей по кредитам и за услуги ЖКХ
Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.
18:20 31.01.2017
Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.
18:20 31.01.2017
Челнинский институт КФУ сообщил о доценте-взяточнике в полицию
Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.
18:14 31.01.2017
Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.
18:14 31.01.2017
В Песчаных Ковалях прошел турнир по Кекусин каратэ на кубок «Дружбы»
В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.
18:12 31.01.2017
В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.
18:12 31.01.2017
В Казани планируют создать детский симфонический оркестр
«Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.
17:59 31.01.2017
«Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.
17:59 31.01.2017
В Челнах осудят учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула 11-летняя девочка
Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».
17:47 31.01.2017
Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».
17:47 31.01.2017
Опубликовано видео задержания доцента КФУ
Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.
16:48 31.01.2017
Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.
16:48 31.01.2017
На Азнакаевских очистных сооружениях после вмешательства экологов модернизировали оборудование
Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.
16:43 31.01.2017
Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.
16:43 31.01.2017
Министерство культуры РТ проведет заседание коллегии по итогам года
В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.
16:28 31.01.2017
В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.
16:28 31.01.2017
Прокуратура Челнов начала проверку после столпотворения в «Сити Молле»
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
16:20 31.01.2017
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
16:20 31.01.2017
Эксперт WorldSkills Татарстан: «Средняя зарплата ветврача составляет от 35 до 40 тысяч рублей»
Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.
16:15 31.01.2017
Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.
16:15 31.01.2017
С 1 марта стоимость услуг муниципальных парковок Казани будет зависеть от их категории
Цены на парковку автомобиля определены исполкомом столицы РТ в диапазоне от 30 до 70 рублей за час.
16:01 31.01.2017
Цены на парковку автомобиля определены исполкомом столицы РТ в диапазоне от 30 до 70 рублей за час.
16:01 31.01.2017
В Набережных Челнах состоялось открытие 50-го магазина торговой сети «Пятерочка»
Универсам появился в новом микрорайоне Автограда – Замелекесье.
15:48 31.01.2017
Универсам появился в новом микрорайоне Автограда – Замелекесье.
15:48 31.01.2017
Минтимер Шаймиев обсудил проведение конференции министров спорта под эгидой ЮНЕСКО в Казани
Госсоветник РТ встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Элеонорой Митрофановой и заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой.
15:44 31.01.2017
Госсоветник РТ встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Элеонорой Митрофановой и заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой.
15:44 31.01.2017
Госсовет РТ направил в Госдуму поправки к закону об агрессивном вождении
Главный автоинспектор РТ на итоговом заседании коллегии рассказал об исполнении поручения Президента РТ и снижении смертности на дорогах.
15:30 31.01.2017
Главный автоинспектор РТ на итоговом заседании коллегии рассказал об исполнении поручения Президента РТ и снижении смертности на дорогах.
15:30 31.01.2017
В Казани пенсионерка попала под иномарку и переломала ребра
Инцидент случился накануне днем на улице Рихарда Зорге в столице Татарстана.
14:52 31.01.2017
Инцидент случился накануне днем на улице Рихарда Зорге в столице Татарстана.
14:52 31.01.2017
Видео: в ДТП под Ярославлем медик вылетел из машины скорой помощи
В результате удара задняя дверь автомобиля скорой помощи открылась и из нее вылетел медик.
14:23 31.01.2017
В результате удара задняя дверь автомобиля скорой помощи открылась и из нее вылетел медик.
14:23 31.01.2017
В Казани гендиректор фирмы не оплатил кредит на 10 миллионов рублей
С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа.
14:07 31.01.2017
С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа.
14:07 31.01.2017
Видео: в центре Казани в результате аварии иномарка вылетела в Булак
Все детали происшествия устанавливаются.
14:00 31.01.2017
Все детали происшествия устанавливаются.
14:00 31.01.2017
«Зенит-Казань» разработал Telegram-стикеры с изображениями игроков
Набор фирменных стикеров получат подписчики клубного бота в Telegram'е.
13:59 31.01.2017
Набор фирменных стикеров получат подписчики клубного бота в Telegram'е.
13:59 31.01.2017
В Казани после смерти родившегося в домашних условиях ребенка возбуждено уголовное дело
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти младенца.
13:51 31.01.2017
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти младенца.
13:51 31.01.2017
В 2016 году в Татарстане поставлены на учет 250 тыс. иностранных граждан
Административному выдворению за пределы России по итогам года подлежат 1477 находящихся в РТ иностранцев.
13:45 31.01.2017
Административному выдворению за пределы России по итогам года подлежат 1477 находящихся в РТ иностранцев.
13:45 31.01.2017
Омбудсмен Татарстана получает жалобы на качество соципотечных домов
Сария Сабурская предложила не привлекать к госзаказам подрядчиков, уклоняющихся от гарантийного обслуживания построенного жилья.
13:40 31.01.2017
Сария Сабурская предложила не привлекать к госзаказам подрядчиков, уклоняющихся от гарантийного обслуживания построенного жилья.
13:40 31.01.2017
Изъятые Татарстанской таможней культурные ценности передадут музеям и церквям
Татарская транспортная прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с пятью заявлениями.
13:30 31.01.2017
Татарская транспортная прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с пятью заявлениями.
13:30 31.01.2017
У 18-летнего жителя Альметьевска изъяли более 2000 бутылок нелегального алкоголя
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
13:26 31.01.2017
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
13:26 31.01.2017