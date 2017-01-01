Стать «Ветераном труда» в РФ теперь будет сложнее

Министерство труда и социальной защиты предлагает усложнить требования к кандидатам на звание «Ветеран труда».

Так, федеральные органы исполнительной власти смогут разработать дополнительные требования к кандидатам.

«Например, федеральный орган исполнительной власти может предусмотреть, что в отношении руководителей учреждений, предприятий и иных организаций при решении вопроса об их награждении необходимо учитывать выполнение ими требований законодательства Российской Федерации, касающихся соблюдения условий по приему инвалидов на работу», — пояснили в пресс-службе ведомства.