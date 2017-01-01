Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

31.01.2017 19:00 | новости Печать

Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

Чиновники Татарстана планируют сдерживать намерения населения обращаться за помощью к государству. Как стало известно “Ъ-Казань”, правительство республики недавно приняло план оптимизации расходов бюджета на ближайшие три года, предусматривающий сокращение прироста льготников за счет ужесточения «критериев нуждаемости».

 

Сейчас льготниками является почти половина населения региона — только за последние два года их количество возросло почти на 250 тыс. человек.

Власти Татарстана собираются ввести «дополнительные критерии при назначении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» с целью «сокращения прироста численности получателей» льгот. Об этом говорится в «Плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Татарстан на период 2017–2019 годов», подписанном премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым. Документ утвержден в конце прошлого года с целью «обеспечения сбалансированности бюджета республики».

Татарстан на социальную поддержку граждан ежегодно тратит более 20 млрд руб. Так, общий объем финансирования программы «Социальная поддержка граждан РТ» в 2016 году составил 24,56 млрд руб. (18,35 млрд руб. было выделено из бюджета Татарстана, 6,202 млрд руб.— из федеральной казны). В 2017 году финансирование программы запланировано в объеме 24,34 млрд руб. (республика планирует сократить финансирование до 18,13 млрд руб., федеральный центр — до 6,195 млрд руб.). Бюджетом Татарстана на «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в 2017 году предусмотрено 4,21 млрд руб., в 2018 году — 4,143 млрд руб., в 2019 году — 4,155 млрд руб.

Число льготников в Татарстане год от года увеличивается и, по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, к началу текущего года в республике насчитывается 1,75 млн получателей соцподдержки. В 2015 году она оказывалась лишь 1,5 млн, а в 2009 году — 1,3 млн граждан. Основная часть льготников получает поддержку из республиканского бюджета. Это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий, семьи с детьми, малоимущие и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Власти Татарстана в последние годы неоднократно принимали решения о сокращении социальных льгот. Так, в ноябре 2015 года Госсовет Татарстана одобрил ограничения на получение льгот для ветеранов труда с доходом более 20 тыс. руб. Они лишились субсидий на оплату коммунальных услуг, а также бесплатного зубо- и слухопротезирования. Ограничения коснулись только тех ветеранов труда, которые получили этот статус с 1 января 2016 года. Фракция КПРФ в Госсовете Татарстана вносила законопроект, чтобы отменить ограничения, но документ поддержан не был. Депутаты Госсовета мотивировали свое решение тем, что размер помощи государства такой незначительный, что якобы сами ветераны труда отказываются собирать документы «ради этого». В итоге в прошлом году льгот лишились около 1,5 тыс. «новых» ветеранов труда. Также с 2016 года был установлен «доходный» ценз при определении размера ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам. Для тех, кто получает свыше 20 тыс. руб., выплаты сократились до 280 руб. при стоимости проездного 427 руб. По данным регионального Минтрудсоцзащиты, тогда в республике было 138 тыс. таких «богатых» пенсионеров (27% от их общего числа).

Каких новых «дополнительных критериев» ждать от властей, пока неизвестно. В региональном министерстве труда, социальной защиты и занятости на запрос “Ъ-Казань” не ответили. На заседании коллегии министерства вчера было заявлено, что сейчас из 79 мер социальной поддержки 15 предоставляются с учетом доходов, то есть адресно. И доля получателей адресных льгот за последние два года возросла с 22% до 65%, на начало 2017 года составив 1,1 млн человек (на начало 2015 года их было 365,7 тыс.). Министр Эльмира Зарипова сообщила, что такого результата удалось достичь благодаря реализации «в 2016 году нового федерального закона по введению субъектами РФ критериев нуждаемости», и напомнила, что «повышение адресной поддержки отдельных категорий населения обозначено» в послании Рустама Минниханова «в качестве важнейшей задачи социальной политики». Она обратила внимание, что остальные 35% льготников (те, кто поддержку до сих пор получает не адресно) составляют в основном федеральные льготники. В связи с этим Татарстан намерен инициировать изменение федерального законодательства, «в том числе в части порядка исчисления среднедушевого дохода на предоставление льгот». Эльмира Зарипова ранее отмечала, что «помощь должна оказываться прежде всего тем, кто в ней действительно нуждается».

Отметим, ранее Татарстан предлагал предоставить дополнительные льготы из федерального бюджета «детям войны» — гражданам РФ, которые жили на территории СССР в годы Великой Отечественной войны и на момент ее окончания не достигли 18 лет. В конце прошлого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект Госсовета республики. Однако федеральный центр не поддержал эту инициативу. Как сообщал “Ъ-Казань” 24 января, законопроект был отклонен Госдумой. В нижней палате парламента РФ указали, что Татарстан, у которого «денег существенно больше», чем у других регионов, может оплачивать льготы «детям войны» из собственных средств. Президент республики Рустам Минниханов ранее говорил, что у региона нет на это источников финансирования.

Фото: Михаил Волков / Коммерсантъ


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « В Татарстане задержали доцента университета Стать «Ветераном труда» в РФ теперь будет сложнее »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Нижнекамске женщина задолжала больше миллиона по алиментам
Нижнекамка с 2008 года не платит денежные средства на содержание двух малолетних детей.
19:04 31.01.2017
Айрат Фаррахов: Показывающие рост субъекты Федерации должны оставлять доходы у себя
Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что федеральному центру необходимо обеспечивать стимулы для развития регионов.
19:00 31.01.2017
Начало выпуска автобензинов станет для «ТАНЕКО» знаковым событием
Выпуск автобензинов стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию установок каталитического риформинга и изомеризации.
18:42 31.01.2017
В этом сезоне 45 круизных кораблей совершат заходы в порт острова-града Свияжска
Завершены дноуглубительные работы позволяющие принимать суда с большим водоизмещением.
18:35 31.01.2017
Фаррахов: Введение налогов для зарубежных интернет-магазинов привлечет в бюджет РФ 60–80 млрд рублей
Депутат Госдумы от Татарстана поддерживает предложение об обложении пошлинами трансграничных интернет-площадок.
18:27 31.01.2017
Татарстанцы задолжали более 25 млрд рублей по кредитам и за услуги ЖКХ
Судебные приставы с начала года взыскали с должников более 180 млн. рублей.
18:20 31.01.2017
Челнинский институт КФУ сообщил о доценте-взяточнике в полицию
Администрация университета придерживается политики нетерпимости к проявлениям коррупции и не намерена замалчивать подобное.
18:14 31.01.2017
В Песчаных Ковалях прошел турнир по Кекусин каратэ на кубок «Дружбы»
В соревнованиях приняли участие команды спортивных клубов из Казани, Болгара, Балтасей и сборная Лаишевского района РТ.
18:12 31.01.2017
В Казани планируют создать детский симфонический оркестр
«Бэби-МСО» может стать подготовительной базой к работе в молодежном оркестре.
17:59 31.01.2017
В Челнах осудят учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула 11-летняя девочка
Завершено расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в бассейне «Афина».
17:47 31.01.2017
Опубликовано видео задержания доцента КФУ
Подозреваемый незаконно получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена.
16:48 31.01.2017
На Азнакаевских очистных сооружениях после вмешательства экологов модернизировали оборудование
Ранее биологические очистные сооружения пгт. Актюбинский сбрасывали загрязненную воду в реку Каменку.
16:43 31.01.2017
Министерство культуры РТ проведет заседание коллегии по итогам года
В заседании примут участие Фарид Мухаметшин, Василь Шайхразиев и Элеонора Митрофанова.
16:28 31.01.2017
Прокуратура Челнов начала проверку после столпотворения в «Сити Молле»
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
16:20 31.01.2017
Эксперт WorldSkills Татарстан: «Средняя зарплата ветврача составляет от 35 до 40 тысяч рублей»
Обследовать коз, кур и проверять качество мяса будут молодые ветеринары на региональном чемпионате WorldSkills.
16:15 31.01.2017
С 1 марта стоимость услуг муниципальных парковок Казани будет зависеть от их категории
Цены на парковку автомобиля определены исполкомом столицы РТ в диапазоне от 30 до 70 рублей за час.
16:01 31.01.2017
В Набережных Челнах состоялось открытие 50-го магазина торговой сети «Пятерочка»
Универсам появился в новом микрорайоне Автограда – Замелекесье.
15:48 31.01.2017
Минтимер Шаймиев обсудил проведение конференции министров спорта под эгидой ЮНЕСКО в Казани
Госсоветник РТ встретился с послом по особым поручениям МИД РФ Элеонорой Митрофановой и заместителем министра спорта РФ Натальей Паршиковой.
15:44 31.01.2017
Госсовет РТ направил в Госдуму поправки к закону об агрессивном вождении
Главный автоинспектор РТ на итоговом заседании коллегии рассказал об исполнении поручения Президента РТ и снижении смертности на дорогах.
15:30 31.01.2017
В Казани пенсионерка попала под иномарку и переломала ребра
Инцидент случился накануне днем на улице Рихарда Зорге в столице Татарстана.
14:52 31.01.2017
Видео: в ДТП под Ярославлем медик вылетел из машины скорой помощи
В результате удара задняя дверь автомобиля скорой помощи открылась и из нее вылетел медик.
14:23 31.01.2017
В Казани гендиректор фирмы не оплатил кредит на 10 миллионов рублей
С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа.
14:07 31.01.2017
Видео: в центре Казани в результате аварии иномарка вылетела в Булак
Все детали происшествия устанавливаются.
14:00 31.01.2017
«Зенит-Казань» разработал Telegram-стикеры с изображениями игроков
Набор фирменных стикеров получат подписчики клубного бота в Telegram'е.
13:59 31.01.2017
В Казани после смерти родившегося в домашних условиях ребенка возбуждено уголовное дело
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти младенца.
13:51 31.01.2017
В 2016 году в Татарстане поставлены на учет 250 тыс. иностранных граждан
Административному выдворению за пределы России по итогам года подлежат 1477 находящихся в РТ иностранцев.
13:45 31.01.2017
Омбудсмен Татарстана получает жалобы на качество соципотечных домов
Сария Сабурская предложила не привлекать к госзаказам подрядчиков, уклоняющихся от гарантийного обслуживания построенного жилья.
13:40 31.01.2017
Изъятые Татарстанской таможней культурные ценности передадут музеям и церквям
Татарская транспортная прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с пятью заявлениями.
13:30 31.01.2017
У 18-летнего жителя Альметьевска изъяли более 2000 бутылок нелегального алкоголя
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
13:26 31.01.2017
В Нижнекамске автомобиль загорелся во время движения
Мужчина успел покинуть салон машины до того, как она загорелась.
13:20 31.01.2017
Показать еще