Татарстан намерен ограничить число претендующих на соцподдержку

31.01.2017 19:00 | новости

Чиновники Татарстана планируют сдерживать намерения населения обращаться за помощью к государству. Как стало известно “Ъ-Казань”, правительство республики недавно приняло план оптимизации расходов бюджета на ближайшие три года, предусматривающий сокращение прироста льготников за счет ужесточения «критериев нуждаемости».

Сейчас льготниками является почти половина населения региона — только за последние два года их количество возросло почти на 250 тыс. человек.

Власти Татарстана собираются ввести «дополнительные критерии при назначении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» с целью «сокращения прироста численности получателей» льгот. Об этом говорится в «Плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики Татарстан на период 2017–2019 годов», подписанном премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым. Документ утвержден в конце прошлого года с целью «обеспечения сбалансированности бюджета республики».

Татарстан на социальную поддержку граждан ежегодно тратит более 20 млрд руб. Так, общий объем финансирования программы «Социальная поддержка граждан РТ» в 2016 году составил 24,56 млрд руб. (18,35 млрд руб. было выделено из бюджета Татарстана, 6,202 млрд руб.— из федеральной казны). В 2017 году финансирование программы запланировано в объеме 24,34 млрд руб. (республика планирует сократить финансирование до 18,13 млрд руб., федеральный центр — до 6,195 млрд руб.). Бюджетом Татарстана на «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в 2017 году предусмотрено 4,21 млрд руб., в 2018 году — 4,143 млрд руб., в 2019 году — 4,155 млрд руб.

Число льготников в Татарстане год от года увеличивается и, по данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, к началу текущего года в республике насчитывается 1,75 млн получателей соцподдержки. В 2015 году она оказывалась лишь 1,5 млн, а в 2009 году — 1,3 млн граждан. Основная часть льготников получает поддержку из республиканского бюджета. Это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий, семьи с детьми, малоимущие и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Власти Татарстана в последние годы неоднократно принимали решения о сокращении социальных льгот. Так, в ноябре 2015 года Госсовет Татарстана одобрил ограничения на получение льгот для ветеранов труда с доходом более 20 тыс. руб. Они лишились субсидий на оплату коммунальных услуг, а также бесплатного зубо- и слухопротезирования. Ограничения коснулись только тех ветеранов труда, которые получили этот статус с 1 января 2016 года. Фракция КПРФ в Госсовете Татарстана вносила законопроект, чтобы отменить ограничения, но документ поддержан не был. Депутаты Госсовета мотивировали свое решение тем, что размер помощи государства такой незначительный, что якобы сами ветераны труда отказываются собирать документы «ради этого». В итоге в прошлом году льгот лишились около 1,5 тыс. «новых» ветеранов труда. Также с 2016 года был установлен «доходный» ценз при определении размера ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам. Для тех, кто получает свыше 20 тыс. руб., выплаты сократились до 280 руб. при стоимости проездного 427 руб. По данным регионального Минтрудсоцзащиты, тогда в республике было 138 тыс. таких «богатых» пенсионеров (27% от их общего числа).

Каких новых «дополнительных критериев» ждать от властей, пока неизвестно. В региональном министерстве труда, социальной защиты и занятости на запрос “Ъ-Казань” не ответили. На заседании коллегии министерства вчера было заявлено, что сейчас из 79 мер социальной поддержки 15 предоставляются с учетом доходов, то есть адресно. И доля получателей адресных льгот за последние два года возросла с 22% до 65%, на начало 2017 года составив 1,1 млн человек (на начало 2015 года их было 365,7 тыс.). Министр Эльмира Зарипова сообщила, что такого результата удалось достичь благодаря реализации «в 2016 году нового федерального закона по введению субъектами РФ критериев нуждаемости», и напомнила, что «повышение адресной поддержки отдельных категорий населения обозначено» в послании Рустама Минниханова «в качестве важнейшей задачи социальной политики». Она обратила внимание, что остальные 35% льготников (те, кто поддержку до сих пор получает не адресно) составляют в основном федеральные льготники. В связи с этим Татарстан намерен инициировать изменение федерального законодательства, «в том числе в части порядка исчисления среднедушевого дохода на предоставление льгот». Эльмира Зарипова ранее отмечала, что «помощь должна оказываться прежде всего тем, кто в ней действительно нуждается».

Отметим, ранее Татарстан предлагал предоставить дополнительные льготы из федерального бюджета «детям войны» — гражданам РФ, которые жили на территории СССР в годы Великой Отечественной войны и на момент ее окончания не достигли 18 лет. В конце прошлого года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект Госсовета республики. Однако федеральный центр не поддержал эту инициативу. Как сообщал “Ъ-Казань” 24 января, законопроект был отклонен Госдумой. В нижней палате парламента РФ указали, что Татарстан, у которого «денег существенно больше», чем у других регионов, может оплачивать льготы «детям войны» из собственных средств. Президент республики Рустам Минниханов ранее говорил, что у региона нет на это источников финансирования.

Фото: Михаил Волков / Коммерсантъ