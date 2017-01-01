В Татарстане задержали доцента университета

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно со службой безопасности в Набережных Челнах задержали доцента филиала одного из казанских вузов по подозрению в получении незаконных денежных средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что подозреваемый получил 32 тысячи рублей за сдачу экзамена по одной из дисциплин. Подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки.

По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение взятки). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок от трех до семи лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.