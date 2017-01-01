В селе Вахитово состоялось соревнование по волейболу (фото)

(Кукмор, "Трудовая слава"). В спортивном клубе «Батыр» села Вахитово состоялось соревнование по волейболу среди мужчин на приз сельскогохозяйственного производственного кооператива имени Мулланура Вахитова. В открытии мероприятия приняли участие руководитель хозяйства имени Вахитова Нафик Хусаинов, начальник Управления по делам молодежи и спорту Кукморского района Алмаз Галяветдинов, глава Яныльского сельского поселения Ильгизар Курбанов, ветеран спорта Рафкат Абдуллин. В соревнованиях состязались команды Вахитово, Яныля, Шемордана, Балтасей. По итогам 1 место завоевала команда Шемордана, 2 место – команда Вахитово, 3 место – команда Яныля, 4 место – команда Балтасей. Победителям соревнования были вручены дипломы и денежные призы.
Нияз КАРИМУЛЛИН, студент Казанского государственного института культуры, фото автора