В селе Вахитово состоялось соревнование по волейболу (фото)

В Республике

Видео: ДТП под Ярославлем медик вылетел из машины скорой помощи

В результате удара задняя дверь автомобиля скорой помощи открылась и из нее вылетел медик.

14:23 31.01.2017 В результате удара задняя дверь автомобиля скорой помощи открылась и из нее вылетел медик.

В Казани гендиректор фирмы не оплатил кредит на 10 миллионов рублей

С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа.

14:07 31.01.2017 С сентября 2013 года по октябрь 2016 года мужчина не выплачивал соучредителям фирмы долг по ранее заключенным договорам займа.

Фото: В центре Казани в результате аварии иномарка вылетела в Булак

Все детали происшествия устанавливаются.

14:00 31.01.2017 Все детали происшествия устанавливаются.

«Зенит-Казань» разработал Telegram-стикеры с изображениями игроков

Набор фирменных стикеров получат подписчики клубного бота в Telegram'е.

13:59 31.01.2017 Набор фирменных стикеров получат подписчики клубного бота в Telegram'е.

В Казани после смерти родившегося в домашних условиях ребенка возбуждено уголовное дело

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти младенца.

13:51 31.01.2017 Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти младенца.

В 2016 году в Татарстане поставлены на учет 250 тыс. иностранных граждан

Административному выдворению за пределы России по итогам года подлежат 1477 находящихся в РТ иностранцев.

13:45 31.01.2017 Административному выдворению за пределы России по итогам года подлежат 1477 находящихся в РТ иностранцев.

Омбудсмен Татарстана получает жалобы на качество соципотечных домов

Сария Сабурская предложила не привлекать к госзаказам подрядчиков, уклоняющихся от гарантийного обслуживания построенного жилья.

13:40 31.01.2017 Сария Сабурская предложила не привлекать к госзаказам подрядчиков, уклоняющихся от гарантийного обслуживания построенного жилья.

Изъятые Татарстанской таможней культурные ценности передадут музеям и церквям

Татарская транспортная прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с пятью заявлениями.

13:30 31.01.2017 Татарская транспортная прокуратура обратилась в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода с пятью заявлениями.

У 18-летнего жителя Альметьевска изъяли более 2000 бутылок нелегального алкоголя

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

13:26 31.01.2017 Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

В Нижнекамске автомобиль загорелся во время движения

Мужчина успел покинуть салон машины до того, как она загорелась.

13:20 31.01.2017 Мужчина успел покинуть салон машины до того, как она загорелась.

Почти 8,5 тысячи татарстанцев госпитализированы с ОРВИ

В республике также зарегистрирован один летальный случай из-за гриппа.

13:10 31.01.2017 В республике также зарегистрирован один летальный случай из-за гриппа.

Молодежь зеленодольского POZIS подвела итоги деятельности в 2016 году

Год для активистов выдался насыщенным на мероприятия и достижения.

12:51 31.01.2017 Год для активистов выдался насыщенным на мероприятия и достижения.

В Татарстане в 2016 году открыто девять газозаправочных станций

В республике сегодня работают в общей сложности 19 подобных заправок.

12:45 31.01.2017 В республике сегодня работают в общей сложности 19 подобных заправок.

В Нижнекамске осудят мужчину, ограбившего клиента букмекерской конторы

Злоумышленник отобрал у потерпевшего 137 тысяч рублей.

12:38 31.01.2017 Злоумышленник отобрал у потерпевшего 137 тысяч рублей.

Премьер-министр Татарстана обсудил варианты сотрудничества с французской Ассоциацией Evolen

Ассоциация объединяет научные и бизнес-сообщества в сфере нефти и газа.

12:14 31.01.2017 Ассоциация объединяет научные и бизнес-сообщества в сфере нефти и газа.

К 2020 году половину общественного транспорта Казани переведут на газомоторное топливо

В будущем планируется перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт столицы республики.

12:03 31.01.2017 В будущем планируется перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт столицы республики.

В Татарстане с начала эпидсезона выявлено 242 случая гриппа

Заболеваемость гриппом зафиксирована в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске.

11:46 31.01.2017 Заболеваемость гриппом зафиксирована в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске.

Экс-телеведущему Рамилю Ибрагимову грозит 3 года колонии-поселения

В суде состоялись прения сторон.

11:37 31.01.2017 В суде состоялись прения сторон.

В прошлом году в Татарстане на газомоторное топливо переоборудовали 834 машины

Республиканская программа переоборудования транспорта продолжится и в 2017 году.

11:34 31.01.2017 Республиканская программа переоборудования транспорта продолжится и в 2017 году.

Трамвайный затор в Казани образовался из-за сломанного вагона

Трамвай сломался в районе улицы Мусина.

11:28 31.01.2017 Трамвай сломался в районе улицы Мусина.

Сария Сабурская: «Проблема невыплаты зарплат в Татарстане остается актуальной»

На начало 2017 года 893 татарстанцам работодатели должны 12 млн 600 тыс. рублей.

11:22 31.01.2017 На начало 2017 года 893 татарстанцам работодатели должны 12 млн 600 тыс. рублей.

В Казани водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова.

10:58 31.01.2017 ДТП случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова.

В Казани разыскивают сбившего женщину водителя «Жигулей»

В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.

10:38 31.01.2017 В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.

В Казани водитель въехал в здание магазина

Автовладелец протаранил входную дверь и стекла.

10:16 31.01.2017 Автовладелец протаранил входную дверь и стекла.

В 2016 году омбудсмену Татарстана поступило 3549 обращений

В казанском ГТРК «Корстон» началось расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ.

10:11 31.01.2017 В казанском ГТРК «Корстон» началось расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ.

В Татарстане планируют создать центр по разведению снежного барса

Экологи опасаются, что в ближайшие 10 – 20 лет барсы могут исчезнуть с территории России.

09:52 31.01.2017 Экологи опасаются, что в ближайшие 10 – 20 лет барсы могут исчезнуть с территории России.

В Казани образовался затор из трамваев

Устанавливаются причины трамвайной пробки.

09:44 31.01.2017 Устанавливаются причины трамвайной пробки.

Молодежный симфонический оркестр РТ выступит в парижском Диснейленде

Сольный концерт казанского коллектива состоится на фестивале «Симпатии европарков».

09:31 31.01.2017 Сольный концерт казанского коллектива состоится на фестивале «Симпатии европарков».

При получении водительских прав через портал госуслуг можно сэкономить 30 процентов

Вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.

09:00 31.01.2017 Вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.