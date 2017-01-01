В Яныльской школе состоялась встреча студентов (фото)

31.01.2017 15:00 | новости Печать

В Яныльской школе состоялась встреча студентов (фото)

(Кукмор, "Трудовая слава"). По случаю 60-летия школы и Дня студента в Яныльской средней школе прошел большой вечер. Гостями вечера были директор школы Ришат Шакиров, коллектив школы, учащиеся, выпускники школы – студенты, получающие образование в различных направлениях. Первая часть праздника началась с 60-летней истории школы. За это время рассказывалось об образовательном учреждении, важных событиях, о том, кто здесь обучался. Информация сопровождалась показом фотографий и видеороликов.

Во второй части праздника прошел КВН между студентами, в котором приняли участие четыре команды: «Команда Яныльской школы», «Команда КФУ», «Команда института культуры» и «Команда Кукморского аграрного колледжа». В этом состязании участники показали все свое мастерство: пели, танцевали, представили красивые выступления. Жюри и коллектив школы выразили благодарность участникам за столь сильную игру.

Студенты КФУ, Казанского государственного института культуры, Кукморского аграрного колледжа, КХТИ, КАИ, КГЭУ рассказали учащимся об университетах, в которых обучаются, студенческой жизни, об учебе, о том, как поступить в вуз, о сдаче Единого государственного экзамена, пожелали им успехов в учебе.

От имени студентов хотелось бы поблагодарить коллектив Яныльской средней школы за приглашение на такой замечательный, веселый и памятный праздник.

Нияз КАРИМУЛЛИН, студент Казанского государственного института культуры, фото автора

 


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