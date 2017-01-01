Станет ли в Татарстане скорая платной?

31.01.2017 14:00 | новости Печать

Станет ли в Татарстане скорая платной?

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новость о том, что услуги скорой помощи вскоре могут стать платными. Якобы горожанам будет положено четыре бесплатных вызова бригады медиков в год, а вот далее уже необходимо будет платить. Стоит ли верить этим разговорам? Много ли неоправданных вызовов поступает в скорую от казанцев?

Все эти слухи аргументируются тем, что неотложке приходится тратить значительные ресурсы на шутников и любителей просто пообщаться на медицинские темы с бригадой врачей. 
 
Заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи Казани Марина Воронцова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» отметила, что на сегодняшний день нет документов, регламентирующих количество вызовов к одному человеку в течение года. Так что пока горожане могут без боязни обращаться в неотложку. В то же время, если такой документ и появится, то он вызовет многочисленные дискуссии, отметила Марина Воронцова.
 
Главное, чтобы в конечном итоге результаты обсуждения никому не навредили.
 
Интересно, что в некоторых европейских странах гражданам приходится платить за неоправданные вызовы врача. У нас такого пока нет, в том числе и при обращении в поликлинику. 
 
- Мы продолжаем усиленно работать с населением и объяснять, в каких случаях необходимо вызывать врача, а в каких можно обратиться в поликлинику, - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.
 
Медики напомнили, что скорая помощь является экстренной службой. Естественно, приоритетными являются вызовы, касающиеся состояний, угрожающих жизни. Это острый инфаркт миокарда, инсульт, травмы с большой кровопотерей, острые хирургические заболевания и так далее. А вот, к примеру, повышенная температура без одышки, обильной рвоты и других осложненных симптомов не является поводом вызывать карету скорой. В часы работы поликлиники лучше обратиться именно туда, специалисты окажут необходимую медпомощь. Однако может ли обычный человек сам определить, угрожающее жизни у него состояние или нет?
 
- Специально для того, чтобы определять, есть ли у человека жизнеугрожающее состояние, разработаны алгоритмы приема вызовов. Фельдшер, принимающий вызов, задает ряд уточняющих вопросов. Вот на них желательно предельно точно ответить. От этого будет зависеть и скорость прибытия бригады скорой медицинской помощи, - отметила Марина Воронцова.
 
Также был поднят актуальный вопрос о машинах, мешающих бригаде вовремя проехать к пациенту для оказания медпомощи. Встречаются водители, которые агрессивно себя ведут на дороге и не пропускают карету скорой даже с сигнальными маячками. Неужели таких автомобилистов остается только таранить? Медики подтвердили, такая проблема есть и она становится все более острой. Уже не редкость, когда машину скорой помощи не пропускают ни на проезжей части, ни на территории двора. Порой бригаде приходится идти несколько сот метров до подъезда, чтобы осмотреть пациента и оказать ему помощь. Однако врачи призывают не таранить, а найти цивилизованные методы решения этой проблемы. К примеру, ужесточить наказание за непропуск кареты скорой помощи. 
 
Коллаж: Вячеслав БИБИШЕВ
 
 
 

Роза БЕЛОУСОВА
Казанские ведомости

 


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