В Кукморе состоится открытый турнир по плаванию памяти Рашита Хакимова

В Республике

В Татарстане с начала эпидсезона выявлено 242 случая гриппа

Заболеваемость гриппом зафиксирована в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске.

11:46 31.01.2017 Заболеваемость гриппом зафиксирована в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске.

Экс-телеведущему Рамилю Ибрагимову грозит 3 года колонии-поселения

В суде состоялись прения сторон.

11:37 31.01.2017 В суде состоялись прения сторон.

В прошлом году в Татарстане на газомоторное топливо переоборудовали 834 машины

Республиканская программа переоборудования транспорта продолжится и в 2017 году.

11:34 31.01.2017 Республиканская программа переоборудования транспорта продолжится и в 2017 году.

Трамвайный затор в Казани образовался из-за сломанного вагона

Трамвай сломался в районе улицы Мусина.

11:28 31.01.2017 Трамвай сломался в районе улицы Мусина.

Сария Сабурская: «Проблема невыплаты зарплат в Татарстане остается актуальной»

На начало 2017 года 893 татарстанцам работодатели должны 12 млн 600 тыс. рублей.

11:22 31.01.2017 На начало 2017 года 893 татарстанцам работодатели должны 12 млн 600 тыс. рублей.

В Казани водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

ДТП случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова.

10:58 31.01.2017 ДТП случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова.

В Казани разыскивают сбившего женщину водителя «Жигулей»

В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.

10:38 31.01.2017 В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.

В Казани водитель въехал в здание магазина

Автовладелец протаранил входную дверь и стекла.

10:16 31.01.2017 Автовладелец протаранил входную дверь и стекла.

В 2016 году омбудсмену Татарстана поступило 3549 обращений

В казанском ГТРК «Корстон» началось расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ.

10:11 31.01.2017 В казанском ГТРК «Корстон» началось расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ.

В Татарстане планируют создать центр по разведению снежного барса

Экологи опасаются, что в ближайшие 10 – 20 лет барсы могут исчезнуть с территории России.

09:52 31.01.2017 Экологи опасаются, что в ближайшие 10 – 20 лет барсы могут исчезнуть с территории России.

В Казани образовался затор из трамваев

Устанавливаются причины трамвайной пробки.

09:44 31.01.2017 Устанавливаются причины трамвайной пробки.

Молодежный симфонический оркестр РТ выступит в парижском Диснейленде

Сольный концерт казанского коллектива состоится на фестивале «Симпатии европарков».

09:31 31.01.2017 Сольный концерт казанского коллектива состоится на фестивале «Симпатии европарков».

При получении водительских прав через портал госуслуг можно сэкономить 30 процентов

Вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.

09:00 31.01.2017 Вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.

В России некоторые лекарства могут подорожать на 20 процентов

Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.

08:39 31.01.2017 Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.

На трассах в Татарстане появятся шесть новых надземных переходов

Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.

08:00 31.01.2017 Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.

«Татэнергосбыт» в 2016 году реализовал электроэнергию на 53,2 млрд рублей

Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.

20:51 30.01.2017 Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.

Гузель Удачина: «Наличие бэби-боксов не влияет на статистику убийств матерью новорожденных»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.

20:37 30.01.2017 Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.

В этом году на дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.

20:00 30.01.2017 Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.

Жительница Казани опоздала на суд за кражу, потому что в это время воровала

33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.

19:54 30.01.2017 33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.

В Татарстане предложили внедрить социальный туризм

Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.

19:16 30.01.2017 Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.

В Казани два жителя Молдавии требовали выкуп за госномер авто с гражданки Казахстана

За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.

18:53 30.01.2017 За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.

С ребенком в бэби-боксе Камского детского медицинского центра оставили записку

Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.

18:49 30.01.2017 Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.

В республике на 25 процентов снизилось количество смертей на производстве

Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.

18:27 30.01.2017 Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.

Татарстан попал в число регионов-лидеров по реализации «майских указов» Путина

«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.

18:16 30.01.2017 «Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.

Предприятия Татарстана задолжали Фонду соцстрахования 387 млн рублей

Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.

18:09 30.01.2017 Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.

Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Ульяновском

Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.

17:48 30.01.2017 Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.

18+ В страшном бугульминском ДТП женщина сломала позвоночник

По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.

17:43 30.01.2017 По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.

В Нижнекамске по требованию прокуратуры закрыта частная группа, в которой ребенок сломал ногу

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.

17:35 30.01.2017 После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.

Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета Кубка конфедераций-2017

Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.

17:17 30.01.2017 Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.