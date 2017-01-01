4 февраля в спорткомплексе «Зилант» пройдет VI открытый турнир ДЮСШ «Зилант» по плаванию памяти Рашита Хакимова. Начало в 10.00.
В Кукморе состоится открытый турнир по плаванию памяти Рашита Хакимова
31.01.2017 13:00 | новости Печать
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В Республике
В Татарстане с начала эпидсезона выявлено 242 случая гриппа
Заболеваемость гриппом зафиксирована в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске.
11:46 31.01.2017
Заболеваемость гриппом зафиксирована в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске.
11:46 31.01.2017
Экс-телеведущему Рамилю Ибрагимову грозит 3 года колонии-поселения
В суде состоялись прения сторон.
11:37 31.01.2017
В суде состоялись прения сторон.
11:37 31.01.2017
В прошлом году в Татарстане на газомоторное топливо переоборудовали 834 машины
Республиканская программа переоборудования транспорта продолжится и в 2017 году.
11:34 31.01.2017
Республиканская программа переоборудования транспорта продолжится и в 2017 году.
11:34 31.01.2017
Трамвайный затор в Казани образовался из-за сломанного вагона
Трамвай сломался в районе улицы Мусина.
11:28 31.01.2017
Трамвай сломался в районе улицы Мусина.
11:28 31.01.2017
Сария Сабурская: «Проблема невыплаты зарплат в Татарстане остается актуальной»
На начало 2017 года 893 татарстанцам работодатели должны 12 млн 600 тыс. рублей.
11:22 31.01.2017
На начало 2017 года 893 татарстанцам работодатели должны 12 млн 600 тыс. рублей.
11:22 31.01.2017
В Казани водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе
ДТП случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова.
10:58 31.01.2017
ДТП случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова.
10:58 31.01.2017
В Казани разыскивают сбившего женщину водителя «Жигулей»
В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.
10:38 31.01.2017
В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.
10:38 31.01.2017
В Казани водитель въехал в здание магазина
Автовладелец протаранил входную дверь и стекла.
10:16 31.01.2017
Автовладелец протаранил входную дверь и стекла.
10:16 31.01.2017
В 2016 году омбудсмену Татарстана поступило 3549 обращений
В казанском ГТРК «Корстон» началось расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ.
10:11 31.01.2017
В казанском ГТРК «Корстон» началось расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ.
10:11 31.01.2017
В Татарстане планируют создать центр по разведению снежного барса
Экологи опасаются, что в ближайшие 10 – 20 лет барсы могут исчезнуть с территории России.
09:52 31.01.2017
Экологи опасаются, что в ближайшие 10 – 20 лет барсы могут исчезнуть с территории России.
09:52 31.01.2017
В Казани образовался затор из трамваев
Устанавливаются причины трамвайной пробки.
09:44 31.01.2017
Устанавливаются причины трамвайной пробки.
09:44 31.01.2017
Молодежный симфонический оркестр РТ выступит в парижском Диснейленде
Сольный концерт казанского коллектива состоится на фестивале «Симпатии европарков».
09:31 31.01.2017
Сольный концерт казанского коллектива состоится на фестивале «Симпатии европарков».
09:31 31.01.2017
При получении водительских прав через портал госуслуг можно сэкономить 30 процентов
Вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.
09:00 31.01.2017
Вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.
09:00 31.01.2017
В России некоторые лекарства могут подорожать на 20 процентов
Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.
08:39 31.01.2017
Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.
08:39 31.01.2017
На трассах в Татарстане появятся шесть новых надземных переходов
Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.
08:00 31.01.2017
Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.
08:00 31.01.2017
«Татэнергосбыт» в 2016 году реализовал электроэнергию на 53,2 млрд рублей
Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.
20:51 30.01.2017
Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.
20:51 30.01.2017
Гузель Удачина: «Наличие бэби-боксов не влияет на статистику убийств матерью новорожденных»
Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.
20:37 30.01.2017
Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.
20:37 30.01.2017
В этом году на дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.
20:00 30.01.2017
Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.
20:00 30.01.2017
Жительница Казани опоздала на суд за кражу, потому что в это время воровала
33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.
19:54 30.01.2017
33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.
19:54 30.01.2017
В Татарстане предложили внедрить социальный туризм
Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.
19:16 30.01.2017
Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.
19:16 30.01.2017
В Казани два жителя Молдавии требовали выкуп за госномер авто с гражданки Казахстана
За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.
18:53 30.01.2017
За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.
18:53 30.01.2017
С ребенком в бэби-боксе Камского детского медицинского центра оставили записку
Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.
18:49 30.01.2017
Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.
18:49 30.01.2017
В республике на 25 процентов снизилось количество смертей на производстве
Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.
18:27 30.01.2017
Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.
18:27 30.01.2017
Татарстан попал в число регионов-лидеров по реализации «майских указов» Путина
«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.
18:16 30.01.2017
«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.
18:16 30.01.2017
Предприятия Татарстана задолжали Фонду соцстрахования 387 млн рублей
Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.
18:09 30.01.2017
Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.
18:09 30.01.2017
Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Ульяновском
Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.
17:48 30.01.2017
Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.
17:48 30.01.2017
18+ В страшном бугульминском ДТП женщина сломала позвоночник
По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.
17:43 30.01.2017
По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.
17:43 30.01.2017
В Нижнекамске по требованию прокуратуры закрыта частная группа, в которой ребенок сломал ногу
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.
17:35 30.01.2017
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.
17:35 30.01.2017
Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета Кубка конфедераций-2017
Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.
17:17 30.01.2017
Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.
17:17 30.01.2017
В башкирском Белорецке при взрыве газа погиб человек
Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.
16:57 30.01.2017
Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.
16:57 30.01.2017