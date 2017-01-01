В Ледовом дворце «Олимп» состоялись матчи Первенства РТ по хоккею

31.01.2017 12:00 | Спорт

26 января состоялся матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2003 года рождения между командами «Олимп» (Кукмор) и «Нефтяник» (Альметьевск). Матч закончился со счетом 4:1 в пользу команды «Нефтяник».

26 января состоялся матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2007 года рождения между командами «Легион» (Кукмор) и «Нефтяник» (Альметьевск). Матч закончился со счетом 13:1 в пользу команды «Нефтяник».

29 января состоялся матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2000 года рождения между командами «Орион» (Кукмор) и «Черные пантеры» (Чистополь). Матч закончился со счетом 11:2 в пользу команды «Орион».

Ледовый дворец "Олимп"