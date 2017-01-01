В WhatsApp появится новая функция

31.01.2017 11:00 | новости

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В мессенджере WhatsApp в скором времени появится функция удаления и редактирования отправленных сообщений, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Сообщается, что стереть или изменить содержание отправленного сообщения можно будет до того, как другой пользователь просмотрел его.

Кроме того, WhatsApp работает над функцией отправления движущейся локации, которая позволит пользователям в реальном режиме отслеживать перемещения собеседника. Сейчас эти функции тестируются, однако не сообщается, когда именно они станут доступны.