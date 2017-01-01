Завтра в Кукморе состоится вечер "Студенческая зима"

В Республике

При получении водительских прав через портал госуслуг можно сэкономить 30 процентов

Вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.

09:00 31.01.2017 Вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.

В России некоторые лекарства могут подорожать на 20 процентов

Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.

08:39 31.01.2017 Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.

На трассах в Татарстане появятся шесть новых надземных переходов

Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.

08:00 31.01.2017 Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.

«Татэнергосбыт» в 2016 году реализовал электроэнергию на 53,2 млрд рублей

Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.

20:51 30.01.2017 Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.

Гузель Удачина: «Наличие бэби-боксов не влияет на статистику убийств матерью новорожденных»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.

20:37 30.01.2017 Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.

В этом году на дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.

20:00 30.01.2017 Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.

Жительница Казани опоздала на суд за кражу, потому что в это время воровала

33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.

19:54 30.01.2017 33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.

В Татарстане предложили внедрить социальный туризм

Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.

19:16 30.01.2017 Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.

В Казани два жителя Молдавии требовали выкуп за госномер авто с гражданки Казахстана

За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.

18:53 30.01.2017 За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.

С ребенком в бэби-боксе Камского детского медицинского центра оставили записку

Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.

18:49 30.01.2017 Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.

В республике на 25 процентов снизилось количество смертей на производстве

Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.

18:27 30.01.2017 Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.

Татарстан попал в число регионов-лидеров по реализации «майских указов» Путина

«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.

18:16 30.01.2017 «Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.

Предприятия Татарстана задолжали Фонду соцстрахования 387 млн рублей

Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.

18:09 30.01.2017 Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.

Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Ульяновском

Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.

17:48 30.01.2017 Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.

18+ В страшном бугульминском ДТП женщина сломала позвоночник

По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.

17:43 30.01.2017 По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.

В Нижнекамске по требованию прокуратуры закрыта частная группа, в которой ребенок сломал ногу

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.

17:35 30.01.2017 После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.

Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета Кубка конфедераций-2017

Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.

17:17 30.01.2017 Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.

В башкирском Белорецке при взрыве газа погиб человек

Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.

16:57 30.01.2017 Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.

Сельчанин сгорел на кухне своего дома в Дрожжановском районе

Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.

16:53 30.01.2017 Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.

Ильдар Гильмутдинов прокомментировал запрет носить хиджабы в мордовской школе

По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.

16:33 30.01.2017 По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.

В Шаляпинском фестивале примут участие исполнители из девяти стран

XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.

16:23 30.01.2017 XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.

В Татарстане в прошлом году выявлено 39 случаев подделки больничных листов

Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.

16:10 30.01.2017 Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.

Миргалимов: Мы с Артемом Вячеславовичем помирились, поняли друг друга – в политике обижаться нельзя

На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.

16:10 30.01.2017 На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.

В Чистополе трех пенсионеров обманули на полмиллиона рублей

Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.

15:29 30.01.2017 Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.

Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы

По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.

15:25 30.01.2017 По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.

Бугульминец погиб на пожаре в собственном доме

Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.

15:22 30.01.2017 Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.

Назначена дата рассмотрения уголовного дела по пожару в торговом комплексе «Адмирал»

Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».

15:00 30.01.2017 Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».

В Алексеевском районе прокуратура требует заблокировать 13 сайтов по продаже наркотиков

Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.

14:54 30.01.2017 Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.

Казанские волонтеры прибыли в Абу-Даби на стажировку чемпионата WorldSkills

С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.

14:45 30.01.2017 С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.