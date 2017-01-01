(Кукмор, «Трудовая слава»). В районе продолжаются сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Очередные сходы состоялись в Уркушском и Ныртинском сельских поселениях. В ходе встречи были заслушаны выступления глав сельских поселений Альбины Аглямовой, Рафика Загидуллина, участкового инспектора Николая Иванова. Руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин ознакомил собравшихся с с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее, ответил на интересующие вопросы местных жителей.
В Уркушском и Ныртинском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)
31.01.2017 08:30 | новости Печать
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В Республике
При получении водительских прав через портал госуслуг можно сэкономить 30 процентов
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09:00 31.01.2017
Вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым существенно сэкономить можно также и при перерегистрации транспортного средства.
09:00 31.01.2017
В России некоторые лекарства могут подорожать на 20 процентов
Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.
08:39 31.01.2017
Подорожание произойдет после введения обязательной маркировки препаратов QR-кодами.
08:39 31.01.2017
На трассах в Татарстане появятся шесть новых надземных переходов
Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.
08:00 31.01.2017
Новые переходные мосты для пешеходов появятся на двух федеральных трассах.
08:00 31.01.2017
«Татэнергосбыт» в 2016 году реализовал электроэнергию на 53,2 млрд рублей
Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.
20:51 30.01.2017
Совет директоров утвердил предлагаемый АО «Татэнергосбыт» бюджет на 2017 год.
20:51 30.01.2017
Гузель Удачина: «Наличие бэби-боксов не влияет на статистику убийств матерью новорожденных»
Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.
20:37 30.01.2017
Уполномоченный по правам ребенка в РТ прокомментировала первый в республике случай использования бэби-бокса.
20:37 30.01.2017
В этом году на дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.
20:00 30.01.2017
Сегодня на дорогах республики установлены 1 090 видеокамер.
20:00 30.01.2017
Жительница Казани опоздала на суд за кражу, потому что в это время воровала
33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.
19:54 30.01.2017
33-летняя женщина подозревается в совершении серии краж из торговых центров в четырех городах Удмуртии.
19:54 30.01.2017
В Татарстане предложили внедрить социальный туризм
Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.
19:16 30.01.2017
Разработанная мера позволит государству выделять субсидии, чтобы путешествия стали доступными для всех категорий населения.
19:16 30.01.2017
В Казани два жителя Молдавии требовали выкуп за госномер авто с гражданки Казахстана
За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.
18:53 30.01.2017
За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.
18:53 30.01.2017
С ребенком в бэби-боксе Камского детского медицинского центра оставили записку
Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.
18:49 30.01.2017
Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.
18:49 30.01.2017
В республике на 25 процентов снизилось количество смертей на производстве
Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.
18:27 30.01.2017
Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.
18:27 30.01.2017
Татарстан попал в число регионов-лидеров по реализации «майских указов» Путина
«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.
18:16 30.01.2017
«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.
18:16 30.01.2017
Предприятия Татарстана задолжали Фонду соцстрахования 387 млн рублей
Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.
18:09 30.01.2017
Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.
18:09 30.01.2017
Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Ульяновском
Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.
17:48 30.01.2017
Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.
17:48 30.01.2017
18+ В страшном бугульминском ДТП женщина сломала позвоночник
По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.
17:43 30.01.2017
По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.
17:43 30.01.2017
В Нижнекамске по требованию прокуратуры закрыта частная группа, в которой ребенок сломал ногу
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.
17:35 30.01.2017
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.
17:35 30.01.2017
Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета Кубка конфедераций-2017
Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.
17:17 30.01.2017
Президент РТ отметил, что Казань выходит на финишную прямую в подготовке к матчам этого турнира.
17:17 30.01.2017
В башкирском Белорецке при взрыве газа погиб человек
Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.
16:57 30.01.2017
Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.
16:57 30.01.2017
Сельчанин сгорел на кухне своего дома в Дрожжановском районе
Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.
16:53 30.01.2017
Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.
16:53 30.01.2017
Ильдар Гильмутдинов прокомментировал запрет носить хиджабы в мордовской школе
По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.
16:33 30.01.2017
По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.
16:33 30.01.2017
В Шаляпинском фестивале примут участие исполнители из девяти стран
XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.
16:23 30.01.2017
XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.
16:23 30.01.2017
В Татарстане в прошлом году выявлено 39 случаев подделки больничных листов
Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.
16:10 30.01.2017
Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.
16:10 30.01.2017
Миргалимов: Мы с Артемом Вячеславовичем помирились, поняли друг друга – в политике обижаться нельзя
На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.
16:10 30.01.2017
На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.
16:10 30.01.2017
В Чистополе трех пенсионеров обманули на полмиллиона рублей
Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.
15:29 30.01.2017
Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.
15:29 30.01.2017
Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы
По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.
15:25 30.01.2017
По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.
15:25 30.01.2017
Бугульминец погиб на пожаре в собственном доме
Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.
15:22 30.01.2017
Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.
15:22 30.01.2017
Назначена дата рассмотрения уголовного дела по пожару в торговом комплексе «Адмирал»
Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».
15:00 30.01.2017
Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».
15:00 30.01.2017
В Алексеевском районе прокуратура требует заблокировать 13 сайтов по продаже наркотиков
Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.
14:54 30.01.2017
Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.
14:54 30.01.2017
Казанские волонтеры прибыли в Абу-Даби на стажировку чемпионата WorldSkills
С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.
14:45 30.01.2017
С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.
14:45 30.01.2017
Ринат Ханбиков: В апреле Уруссинская ГРЭС будет окончательно ликвидирована
Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.
14:36 30.01.2017
Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.
14:36 30.01.2017