За непропуск "скорой" могут ввести пожизненное лишение прав

30.01.2017 22:00 | новости Печать

За непропуск "скорой" могут ввести пожизненное лишение прав

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагает пожизненно лишать водительских прав за непредоставление преимущества в проезде машинам экстренных служб (скорой помощи, пожарной и полиции), пишет "Российская газета".

Такое наказание должно грозить, если это действие повлекло последствия для здоровья людей, считает депутат.

Поводом для инициативы стал инцидент со "скорой" на Камчатке, где водитель отказался уступить дорогу скорой помощи с включенными спецсигналами, ехавшей по вызову. Пациент скончался до приезда врачей.

- Ответственность пока 500 рублей и 3 месяца лишения прав, - недоволен текущими санкциями Пискарев. - Я предлагаю, там, где существует потенциальная опасность граждан к другим участникам движения, применять более жесткие меры наказания. Лишение прав на три, пять лет, десять лет и пожизненное как вариант, когда уже эти меры не помогают воспитать нормального участника дорожного движения.

Кроме того, депутат выступает за ужесточение порядка получения прав на транспортное средство после таких случаев.

В свою очередь, Александр Сидякин ("Единая Россия") сообщил о внесении в ГД пакета законопроектов, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до трех лет за непропуск машин скорой помощи или других оперативных служб, если в результате таких действий был нанесен тяжкий вред здоровью человека.

"Хочу сказать, что синий маячок предполагает только автомобили спецслужб. Речь не идет о машинах депутатов и других авто. Только о спецтранспорте, который служит общественным целям - полиция, "скорая" и МЧС", - подчеркнул он.
Экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" по улучшению законодательства поддержал его законопроект.

Ранее другой "единоросс" Андрей Палкин уже внес поправки об ужесточении наказания за непропуск машин оперативных служб. В его версии штраф вырастает до 30 тыс. рублей, а срок лишения прав - до двух лет.

Депутатам еще предстоит определиться с наказанием. В марте планируется провести парламентские слушания по улучшению законодательства РФ после резонансного случая на Камчатке.


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