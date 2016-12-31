Кукморские спортсмены завоевали призовые места на соревнованиях по горнолыжному спорту в Ижевске (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»). Воспитанники отделения горнолыжного спорта спортшколы «Зилант» приняли участие в Республиканских юношеских соревнованиях по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды Удмуртии», которые прошли в городе Ижевск. В дисциплине слалом-гигант в своих возрастных группах учащиеся многопрофильного лицея имени Атласа Булатова Амир Гайнанов стал победителем, Азалия Нуриева заняла второе место, Анис Нуриев завоевал бронзовую медаль. В дисциплине слаломная комбинация Амир Гайнанов завоевал золотую медаль.