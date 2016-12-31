В Олуязском детском саде появились дополнительные места (фото)

30.01.2017 21:00 | новости

(Кукмор, "Трудовая слава"). В детском саде, расположенном в Олуязской средней школе, не было достаточно мест для детей 3-5 лет. Теперь эта проблема решена благодаря работникам строительной организации «Техстрой» под руководством Рината Вагапова, которые благоустроили и расширили здание на 20 мест. На сегодняшний день в детском саде воспитываются 76 ребят из деревень Олуяз, Верхний и Нижний Казаклар, Балыклы. Родители выражают благодарность руководству района, хозяйству «Урал», строителям, сообщил директор Олуязской школы Гумар Хазиев.