(Кукмор, «Трудовая слава»). В Урясьбашском сельском клубе прошли «Веселые старты», посвященные Дню студента. В них приняли участие команды «Вперед» и «Зарядка». Участники состязались в играх со скакалкой, с мячом, обручем. По борьбе было видно, что ни одна из команд не собиралась сдаваться. Победила дружба, сообщила заведующая клубом Зухра Бахметова.
Молодежь деревни Урясьбаш состязалась в «Веселых стартах» (фото)
30.01.2017 19:00 | новости Печать
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В Республике
В Казани два жителя Молдавии требовали выкуп за госномер авто с гражданки Казахстана
За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.
18:53 30.01.2017
За аналогичные противоправные действия молдаване были задержаны в Чувашской Республике.
18:53 30.01.2017
С ребенком в бэби-боксе Камского детского медицинского центра оставили записку
Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.
18:49 30.01.2017
Под наблюдением врачей младенец пробудет в детском отделении месяц, а затем его переведут в Дом ребенка Набережных Челнов.
18:49 30.01.2017
В республике на 25 процентов снизилось количество смертей на производстве
Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.
18:27 30.01.2017
Большая часть травм на производстве в РТ приходятся на строительную сферу и сельское хозяйство.
18:27 30.01.2017
Татарстан попал в число регионов-лидеров по реализации «майских указов» Путина
«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.
18:16 30.01.2017
«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов РФ по выполнению пакета указов, подписанных Президентом России в мае 2012 года.
18:16 30.01.2017
Предприятия Татарстана задолжали Фонду соцстрахования 387 млн рублей
Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.
18:09 30.01.2017
Основными причинами недоимки в ФСС РФ по РТ называют финансовую нестабильность и банкротство организаций.
18:09 30.01.2017
Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Ульяновском
Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.
17:48 30.01.2017
Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.
17:48 30.01.2017
18+ В страшном бугульминском ДТП женщина сломала позвоночник
По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.
17:43 30.01.2017
По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.
17:43 30.01.2017
В Нижнекамске по требованию прокуратуры закрыта частная группа, в которой ребенок сломал ногу
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.
17:35 30.01.2017
После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.
17:35 30.01.2017
В башкирском Белорецке при взрыве газа погиб человек
Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.
16:57 30.01.2017
Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.
16:57 30.01.2017
Сельчанин сгорел на кухне своего дома в Дрожжановском районе
Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.
16:53 30.01.2017
Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.
16:53 30.01.2017
Ильдар Гильмутдинов прокомментировал запрет носить хиджабы в мордовской школе
По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.
16:33 30.01.2017
По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.
16:33 30.01.2017
В Шаляпинском фестивале примут участие исполнители из девяти стран
XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.
16:23 30.01.2017
XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.
16:23 30.01.2017
В Татарстане в прошлом году выявлено 39 случаев подделки больничных листов
Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.
16:10 30.01.2017
Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.
16:10 30.01.2017
Миргалимов: Мы с Артемом Вячеславовичем помирились, поняли друг друга – в политике обижаться нельзя
На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.
16:10 30.01.2017
На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.
16:10 30.01.2017
В Чистополе трех пенсионеров обманули на полмиллиона рублей
Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.
15:29 30.01.2017
Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.
15:29 30.01.2017
Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы
По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.
15:25 30.01.2017
По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.
15:25 30.01.2017
Бугульминец погиб на пожаре в собственном доме
Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.
15:22 30.01.2017
Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.
15:22 30.01.2017
Назначена дата рассмотрения уголовного дела по пожару в торговом комплексе «Адмирал»
Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».
15:00 30.01.2017
Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».
15:00 30.01.2017
В Алексеевском районе прокуратура требует заблокировать 13 сайтов по продаже наркотиков
Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.
14:54 30.01.2017
Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.
14:54 30.01.2017
Казанские волонтеры прибыли в Абу-Даби на стажировку чемпионата WorldSkills
С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.
14:45 30.01.2017
С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.
14:45 30.01.2017
Ринат Ханбиков: В апреле Уруссинская ГРЭС будет окончательно ликвидирована
Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.
14:36 30.01.2017
Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.
14:36 30.01.2017
Госдума внесла 131 законопроект в число приоритетных
Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.
14:14 30.01.2017
Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.
14:14 30.01.2017
По подозрению во взятке задержан доцент филиала КФУ в Челнах
Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.
13:05 30.01.2017
Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.
13:05 30.01.2017
Фото: В Лениногорске сотрудники МЧС спасли сову со сломанным крылом
Птица не могла летать из-за травмы.
12:42 30.01.2017
Птица не могла летать из-за травмы.
12:42 30.01.2017
Ильдар Гильмутдинов: Необходимо усилить контроль в отношении банковских структур
По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.
12:40 30.01.2017
По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.
12:40 30.01.2017
Властям Татарстана прочитали лекцию о современном лидерстве
Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.
12:31 30.01.2017
Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.
12:31 30.01.2017
В Казани ехавшая по автобусной полосе иномарка сбила женщину на светофоре
Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
12:28 30.01.2017
Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
12:28 30.01.2017
+18: В Бугульме «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе
Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.
12:15 30.01.2017
Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.
12:15 30.01.2017
В Буинском районе упавшее перед большегрузом дерево перекрыло трассу
Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.
12:06 30.01.2017
Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.
12:06 30.01.2017
В лаборатории «Угол» состоится читка пьесы с участием зрителей
Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.
11:54 30.01.2017
Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.
11:54 30.01.2017