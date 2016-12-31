Учащиеся Олуязской школы встретились с солдатом (фото)

В Республике

Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Ульяновском

Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.

17:48 30.01.2017 Среди пострадавших в аварии есть десятилетний ребенок.

18+ В страшном бугульминском ДТП женщина сломала позвоночник

По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.

17:43 30.01.2017 По словам пострадавшей, врачи подозревают у нее перелом позвоночника и ребер.

В Нижнекамске по требованию прокуратуры закрыта частная группа, в которой ребенок сломал ногу

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.

17:35 30.01.2017 После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за оказание некачественных услуг по организации кратковременного пребывания детей.

В башкирском Белорецке при взрыве газа погиб человек

Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.

16:57 30.01.2017 Бытовой газ взорвался в пятиэтажке, кроме погибшего есть два пострадавших.

Сельчанин сгорел на кухне своего дома в Дрожжановском районе

Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.

16:53 30.01.2017 Супруга забежала на кухню и увидела своего мужа, на котором горела одежда.

Ильдар Гильмутдинов прокомментировал запрет носить хиджабы в мордовской школе

По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.

16:33 30.01.2017 По мнению депутата Госдумы, конфликтующим сторонам необходимо найти компромисс.

В Шаляпинском фестивале примут участие исполнители из девяти стран

XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.

16:23 30.01.2017 XXXV Международный оперный фестиваль представит 12 спектаклей и два Гала-концерта.

В Татарстане в прошлом году выявлено 39 случаев подделки больничных листов

Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.

16:10 30.01.2017 Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.

Миргалимов: Мы с Артемом Вячеславовичем помирились, поняли друг друга – в политике обижаться нельзя

На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.

16:10 30.01.2017 На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.

В Чистополе трех пенсионеров обманули на полмиллиона рублей

Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.

15:29 30.01.2017 Неизвестные мужчина и женщина обманным путем завладели средствами пожилых чистопольцев.

Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы

По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.

15:25 30.01.2017 По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.

Бугульминец погиб на пожаре в собственном доме

Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.

15:22 30.01.2017 Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.

Назначена дата рассмотрения уголовного дела по пожару в торговом комплексе «Адмирал»

Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».

15:00 30.01.2017 Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».

В Алексеевском районе прокуратура требует заблокировать 13 сайтов по продаже наркотиков

Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.

14:54 30.01.2017 Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.

Казанские волонтеры прибыли в Абу-Даби на стажировку чемпионата WorldSkills

С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.

14:45 30.01.2017 С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.

Ринат Ханбиков: В апреле Уруссинская ГРЭС будет окончательно ликвидирована

Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.

14:36 30.01.2017 Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.

Госдума внесла 131 законопроект в число приоритетных

Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.

14:14 30.01.2017 Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.

По подозрению во взятке задержан доцент филиала КФУ в Челнах

Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.

13:05 30.01.2017 Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.

Фото: В Лениногорске сотрудники МЧС спасли сову со сломанным крылом

Птица не могла летать из-за травмы.

12:42 30.01.2017 Птица не могла летать из-за травмы.

Ильдар Гильмутдинов: Необходимо усилить контроль в отношении банковских структур

По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.

12:40 30.01.2017 По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.

Властям Татарстана прочитали лекцию о современном лидерстве

Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.

12:31 30.01.2017 Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.

В Казани ехавшая по автобусной полосе иномарка сбила женщину на светофоре

Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

12:28 30.01.2017 Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

+18: В Бугульме «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе

Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.

12:15 30.01.2017 Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.

В Буинском районе упавшее перед большегрузом дерево перекрыло трассу

Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.

12:06 30.01.2017 Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.

В лаборатории «Угол» состоится читка пьесы с участием зрителей

Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.

11:54 30.01.2017 Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.

Фото: В Чувашии на трассе загорелся ехавший из Казани микроавтобус

Пассажиров сгоревшего автобуса пересадили в другой.

11:43 30.01.2017 Пассажиров сгоревшего автобуса пересадили в другой.

В Казани женщину госпитализировали после пожара в квартире

Огонь в квартире вспыхнул в результате поджога.

11:08 30.01.2017 Огонь в квартире вспыхнул в результате поджога.

В Казани 555 обманутых дольщиков скоро въедут в свои квартиры

В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.

11:00 30.01.2017 В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.

Казанский военный суд начал рассмотрение дела Рамиля Ибрагимова

Экс-телеведущего, а ныне предпринимателя обвиняют в том, что его пост в соцсети содержал «публичное оправдание терроризма».

10:34 30.01.2017 Экс-телеведущего, а ныне предпринимателя обвиняют в том, что его пост в соцсети содержал «публичное оправдание терроризма».