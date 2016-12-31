(Кукмор, "Трудовая слава"). В районном Доме культуры прошел финал игр «КВН», где достойно боролись одержавшие победу в отборочных турах команды Большекукморского, Ятмас-Дусаевского, Манзарасского, Каркаусского, Среднекуморского, Вахитовского, Селочуринского домов культур. В программе были приветствие, музыкальный конкурс, юмористические номера, песни и пляски, пародии. После упорной борьбы победила команда Вахитовского дома культуры.
В Кукморском РДК прошел финал игр КВН (фото)
30.01.2017 17:00 | новости Печать
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В Республике
В Татарстане в прошлом году выявлено 39 случаев подделки больничных листов
Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.
16:10 30.01.2017
Всего в республике в ходе проверок выявлено 1348 нарушений при выдаче листков нетрудоспособности.
16:10 30.01.2017
Миргалимов: Мы с Артемом Вячеславовичем помирились, поняли друг друга – в политике обижаться нельзя
На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.
16:10 30.01.2017
На пресс-конференции в Татарстанском рескоме КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил о завершении эскалации конфликта внутри партии.
16:10 30.01.2017
Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы
По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.
15:25 30.01.2017
По словам И.Гильмутдинова, во всех остальных государственных программах республика принимает самое активное участие.
15:25 30.01.2017
Бугульминец погиб на пожаре в собственном доме
Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.
15:22 30.01.2017
Спасатели обнаружили 49-летнего мужчину под обломками обвалившегося потолочного перекрытия.
15:22 30.01.2017
Назначена дата рассмотрения уголовного дела по пожару в торговом комплексе «Адмирал»
Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».
15:00 30.01.2017
Заседания будут проходить в ДК «Юность», где был озвучен приговор по делу о крушении теплохода «Булгария».
15:00 30.01.2017
В Алексеевском районе прокуратура требует заблокировать 13 сайтов по продаже наркотиков
Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.
14:54 30.01.2017
Закон запрещает дистанционную продажу и пропаганду наркотических средств, а также распространение сведений об этом.
14:54 30.01.2017
Казанские волонтеры прибыли в Абу-Даби на стажировку чемпионата WorldSkills
С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.
14:45 30.01.2017
С 14 по 19 октября 2017 года в столице Арабских Эмиратов пройдет мировой чемпионат рабочих профессий.
14:45 30.01.2017
Ринат Ханбиков: В апреле Уруссинская ГРЭС будет окончательно ликвидирована
Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.
14:36 30.01.2017
Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.
14:36 30.01.2017
Госдума внесла 131 законопроект в число приоритетных
Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.
14:14 30.01.2017
Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.
14:14 30.01.2017
По подозрению во взятке задержан доцент филиала КФУ в Челнах
Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.
13:05 30.01.2017
Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.
13:05 30.01.2017
Фото: В Лениногорске сотрудники МЧС спасли сову со сломанным крылом
Птица не могла летать из-за травмы.
12:42 30.01.2017
Птица не могла летать из-за травмы.
12:42 30.01.2017
Ильдар Гильмутдинов: Необходимо усилить контроль в отношении банковских структур
По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.
12:40 30.01.2017
По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.
12:40 30.01.2017
Властям Татарстана прочитали лекцию о современном лидерстве
Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.
12:31 30.01.2017
Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.
12:31 30.01.2017
В Казани ехавшая по автобусной полосе иномарка сбила женщину на светофоре
Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
12:28 30.01.2017
Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
12:28 30.01.2017
+18: В Бугульме «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе
Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.
12:15 30.01.2017
Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.
12:15 30.01.2017
В Буинском районе упавшее перед большегрузом дерево перекрыло трассу
Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.
12:06 30.01.2017
Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.
12:06 30.01.2017
В лаборатории «Угол» состоится читка пьесы с участием зрителей
Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.
11:54 30.01.2017
Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.
11:54 30.01.2017
Фото: В Чувашии на трассе загорелся ехавший из Казани микроавтобус
Пассажиров сгоревшего автобуса пересадили в другой.
11:43 30.01.2017
Пассажиров сгоревшего автобуса пересадили в другой.
11:43 30.01.2017
В Казани женщину госпитализировали после пожара в квартире
Огонь в квартире вспыхнул в результате поджога.
11:08 30.01.2017
Огонь в квартире вспыхнул в результате поджога.
11:08 30.01.2017
В Казани 555 обманутых дольщиков скоро въедут в свои квартиры
В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.
11:00 30.01.2017
В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.
11:00 30.01.2017
Казанский военный суд начал рассмотрение дела Рамиля Ибрагимова
Экс-телеведущего, а ныне предпринимателя обвиняют в том, что его пост в соцсети содержал «публичное оправдание терроризма».
10:34 30.01.2017
Экс-телеведущего, а ныне предпринимателя обвиняют в том, что его пост в соцсети содержал «публичное оправдание терроризма».
10:34 30.01.2017
В Муслюмовском районе при разогреве сгорела «Лада Калина»
Заогрелся моторный отсек автомобиля.
10:22 30.01.2017
Заогрелся моторный отсек автомобиля.
10:22 30.01.2017
В аэропорту Казани экстренно сел «Боинг»
Самолет совершил вынужденную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо.
10:09 30.01.2017
Самолет совершил вынужденную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо.
10:09 30.01.2017
В Набережных Челнах пожилая женщина сняла порчу за 280 тысяч рублей
Челнинка отдала деньги и драгоценности двум аферисткам.
09:40 30.01.2017
Челнинка отдала деньги и драгоценности двум аферисткам.
09:40 30.01.2017
В Казани водитель внедорожника выехал на трамвайные пути и умер
Автомобиль на рельсах парализовал движение трамваев.
09:22 30.01.2017
Автомобиль на рельсах парализовал движение трамваев.
09:22 30.01.2017
В 2017 году в Казани построят 800 тыс. кв. метров жилья
Меньше всего строят домов в Авиастроительном и Московском районах города.
09:10 30.01.2017
Меньше всего строят домов в Авиастроительном и Московском районах города.
09:10 30.01.2017
Появилось видео сгоревшего в центре Казани автомобиля
Автомобиль вспыхнул во время движения по проезжей части.
08:57 30.01.2017
Автомобиль вспыхнул во время движения по проезжей части.
08:57 30.01.2017
Француженка завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»
Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная» в 1953 году.
07:33 30.01.2017
Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная» в 1953 году.
07:33 30.01.2017
Конкурс татарской кулинарии пройдет в Казани
В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья
03:23 30.01.2017
В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья
03:23 30.01.2017
Юбилей Ильтани Иляловой отметят в Доме актера в Казани
Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.
21:20 29.01.2017
Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.
21:20 29.01.2017