Хоккеистка из Кукморского района принимает участие во Всемирной зимней Универсиаде в Казахстане

30.01.2017 16:00 | новости

(Кукмор, «Трудовая слава»). В воскресенье в городе Алма-Ата Казахстана состоялось торжественное открытие Всемирной зимней Универсиады. В соревнованиях участвуют более 2 тысяч спортсменов из 55 стран в возрасте от 17 до 28 лет. Они будут соревноваться по 12 видам спорта. В составе сборной команды России по хоккею с шайбой есть и наша землячка из села Сардекбаш, нападающая хоккейного клуба «Арктик - Университет» города Ухты Фануза Кадырова. Первая игра, состоявшаяся в воскресенье, была со сборной командой Соединенных Штатов Америки. Встреча завершилась со счетом 7:1 в нашу пользу. В этой игре Фануза забила один гол и два раза удачно пасовала. Она – участник под номером 27. Следующие игры состоятся 2 февраля с командой Японии. Трансляцию с Универсиады можно посмотреть на каналу Матч ТВ.