Какие законы вступают в силу с первых дней февраля

30.01.2017 15:00 | новости Печать

Какие законы вступают в силу с первых дней февраля

Приватизировать квартиру можно будет только платно. Спешите подать документы, пока процедура бесплатная. Самый крайний день бесплатного заключения договора является 28 февраля этого года. На переоформление жилья в собственность потребуется приблизительно неделя. Закон обойдет стороной тех, кто занят приватизацией земельных участков. Под новый закон попадают комнаты, жилые дома и квартиры.

 Паспорта с февраля так же можно получить намного быстрее, чем раньше. В любом МФЦ можно получить как загранпаспорт, так и обычный российский. Загранпаспорта будут выдавать уже нового поколения. По закону обновленный загранник будут выдавать должны выдавать хотя бы в одном МФЦ в городе с населением более 100000 человек.   Там же, в МФЦ можно поменять водительские права. Спрос на все эти услуги растет с каждый днем.

С февраля в России повысят размер пенсий. Будут увеличены пенсии по инвалидности, по старости, утере кормильца, неработающим пенсионерам и всем остальным. Около 31 миллиона россиян получат прибавку. Пенсии проиндексируют на размер инфляции прошлого года – 5,4 %. Стоимость индивидуального коэффициента (пенсионный балл) вырастет на 4,1.

Увеличатся социальные выплаты. Это затронет ветеранов войны, инвалидов, ежемесячных пособий по уходу за ребенком, беременным, пособий при рождении малыша. Размер маткапитала не изменится  до 2020 года – 453,026 рублей.

В правилах госзакупок многое так же изменится с февраля. В закупках лекарств включат данные о дозировке и о производителе, Сейчас вносят только информацию о названии и номер регистрационного удостоверения. Поправки коснутся среднего и малого бизнеса.

Торговля с февраля перейдет на онлайн-чеки. Данные в налоговую будут передаваться в реальном времени. Получение выручки станет прозрачнее, невозможно будет выгодно накрутить данные кассового аппарата. Такие онлайн-чеки потерять невозможно, и при обнаружении брака на товаре, можно будет без проблем и траты лишнего времени обменять его, пишет источник.


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