Регистрация транспорта – не выходя из дома

30.01.2017 14:00 | ГИБДД сообщает

Электронные услуги стали неотъемлемой частью нашей жизни. Предоставляет их населению и ГИБДД. В их числе предоставление государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений, предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения, замена водительских удостоверений и выдача удостоверений взамен утраченных, регистрация автомототранспорта.

В первую очередь необходимо зайти на портал «Электронное правительство» www.gosuslugi.ru, найти раздел Госавтоинспекции МВД России, далее – интересующую услугу. Затем, нажав на «Применить услугу», необходимо пройти регистрацию с указанием номера СНИЛС и заполнить соответствующее заявление, следуя подсказкам на сайте. Также можно зарегистрироваться на сайте государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugitatar.ru с указанием номера сотового телеофона и выбрать раздел «ГИБДД и автоуслуги».

Перечень необходимых документов можно найти на сайтах gibdd.tatarstan.ru и rpolice.ru. Пожелания и претензии принимаются через Интернет-приемную Правительства Республики Татарстан prav.tatarstan.ru/torecep-tion.htm.

Оценить качество услуг можно, зарегистрировавшись на сайте vashkontrol.ru. Для этого необходимо найти услугу, о которой хотите оставить отзыв, и оценить ее качество, ответив на вопросы. Также оценить качество услуги можно посредством СМС. Для этого необходимо оставить свой номер сотруднику, который предоставил услугу, после чего придет СМС с номера 0980, далее – оценить качество госуслуги по пятибалльной шкале с помощью бесплатной СМС.