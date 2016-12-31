В Кукморе состоялась встреча пожилых граждан с представителями духовенства

В Республике

Ринат Ханбиков: В апреле Уруссинская ГРЭС будет окончательно ликвидирована

Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.

14:36 30.01.2017 Перевод домов поселка Уруссу на индивидуальную систему отопления гендиректор «Газпром межрегионгаз Казань» назвал оптимальным решением вопроса.

Госдума внесла 131 законопроект в число приоритетных

Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.

14:14 30.01.2017 Проекты законов касаются ужесточения ответственности за опасное вождение, особых экономических зон, противодействию коррупции и др.

По подозрению во взятке задержан доцент филиала КФУ в Челнах

Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.

13:05 30.01.2017 Мужчину задержали при получении от студента 32 тысяч рублей.

Фото: В Лениногорске сотрудники МЧС спасли сову со сломанным крылом

Птица не могла летать из-за травмы.

12:42 30.01.2017 Птица не могла летать из-за травмы.

Ильдар Гильмутдинов: Необходимо усилить контроль в отношении банковских структур

По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.

12:40 30.01.2017 По мнению депутата Госдумы, нужно проработать вопрос по защите средств юрлиц.

Властям Татарстана прочитали лекцию о современном лидерстве

Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.

12:31 30.01.2017 Лектором выступил профессор Лондонской школы бизнеса Ричард Джолли.

В Казани ехавшая по автобусной полосе иномарка сбила женщину на светофоре

Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

12:28 30.01.2017 Автовладелец сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

+18: В Бугульме «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе

Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.

12:15 30.01.2017 Происшествие случилось напротив гостиницы «Бугульма» сегодня утром.

В Буинском районе упавшее перед большегрузом дерево перекрыло трассу

Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.

12:06 30.01.2017 Прибывшие спасатели распилили дерево и убрали его с дороги.

В лаборатории «Угол» состоится читка пьесы с участием зрителей

Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.

11:54 30.01.2017 Творческая лаборатория в Казани запускает новый формат читок без профессиональных актеров.

Фото: В Чувашии на трассе загорелся ехавший из Казани микроавтобус

Пассажиров сгоревшего автобуса пересадили в другой.

11:43 30.01.2017 Пассажиров сгоревшего автобуса пересадили в другой.

В Казани женщину госпитализировали после пожара в квартире

Огонь в квартире вспыхнул в результате поджога.

11:08 30.01.2017 Огонь в квартире вспыхнул в результате поджога.

В Казани 555 обманутых дольщиков скоро въедут в свои квартиры

В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.

11:00 30.01.2017 В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.

Казанский военный суд начал рассмотрение дела Рамиля Ибрагимова

Экс-телеведущего, а ныне предпринимателя обвиняют в том, что его пост в соцсети содержал «публичное оправдание терроризма».

10:34 30.01.2017 Экс-телеведущего, а ныне предпринимателя обвиняют в том, что его пост в соцсети содержал «публичное оправдание терроризма».

В Муслюмовском районе при разогреве сгорела «Лада Калина»

Заогрелся моторный отсек автомобиля.

10:22 30.01.2017 Заогрелся моторный отсек автомобиля.

В аэропорту Казани экстренно сел «Боинг»

Самолет совершил вынужденную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо.

10:09 30.01.2017 Самолет совершил вынужденную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо.

В Набережных Челнах пожилая женщина сняла порчу за 280 тысяч рублей

Челнинка отдала деньги и драгоценности двум аферисткам.

09:40 30.01.2017 Челнинка отдала деньги и драгоценности двум аферисткам.

В Казани водитель внедорожника выехал на трамвайные пути и умер

Автомобиль на рельсах парализовал движение трамваев.

09:22 30.01.2017 Автомобиль на рельсах парализовал движение трамваев.

В 2017 году в Казани построят 800 тыс. кв. метров жилья

Меньше всего строят домов в Авиастроительном и Московском районах города.

09:10 30.01.2017 Меньше всего строят домов в Авиастроительном и Московском районах города.

Появилось видео сгоревшего в центре Казани автомобиля

Автомобиль вспыхнул во время движения по проезжей части.

08:57 30.01.2017 Автомобиль вспыхнул во время движения по проезжей части.

Француженка завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»

Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная» в 1953 году.

07:33 30.01.2017 Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная» в 1953 году.

Конкурс татарской кулинарии пройдет в Казани

В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья

03:23 30.01.2017 В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья

Юбилей Ильтани Иляловой отметят в Доме актера в Казани

Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.

21:20 29.01.2017 Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.

Паспорта болельщиков протестируют на матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА

Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая.

20:36 29.01.2017 Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая.

Фото: в Казани после ДТП иномарка повисла на заборе

Инцидент случился накануне вечером в Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера.

20:08 29.01.2017 Инцидент случился накануне вечером в Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера.

Евгения Старцева: Когда было такое, чтобы команда не выходила на игру?

Связующая казанского «Динамо» прокомментировала отказ волейболисток из Краснодара выходить на матч чемпионата России.

19:22 29.01.2017 Связующая казанского «Динамо» прокомментировала отказ волейболисток из Краснодара выходить на матч чемпионата России.

Капитан краснодарского «Динамо»: Решение о бойкоте матча стало очень тяжелым

Волейболистка команды гостей отметила, что игроки до сих пор сохраняют надежду на улучшение ситуации в клубе.

18:53 29.01.2017 Волейболистка команды гостей отметила, что игроки до сих пор сохраняют надежду на улучшение ситуации в клубе.

Старший тренер «Динамо – Казани»: Для нас решение соперника было неожиданным

Александр Перепелкин прокомментировал отмену матча между казанским и краснодарским «Динамо».

18:23 29.01.2017 Александр Перепелкин прокомментировал отмену матча между казанским и краснодарским «Динамо».

Генменеджер краснодарского «Динамо»: Команда достигла морального предела

Андрей Макаров прокомментировал решение волейболисток клуба бойкотировать игру против казанского «Динамо».

18:10 29.01.2017 Андрей Макаров прокомментировал решение волейболисток клуба бойкотировать игру против казанского «Динамо».