Внимание: стартует новый фотоконкурс «Отцы и дети»!

30.01.2017 11:30 | Фотоконкурс "Отцы и дети"

Совсем скоро 23 февраля - праздник наших дорогих мужчин, и все нежные и теплые слова будут адресованы именно сильной половине Человечества. Любимый муж, заботливый сын или верный друг – в жизни всегда есть мужчина, достойный самого лучшего подарка и самых теплых слов, а 23 февраля – еще один повод, чтобы показать ему, как он вам дорог. Сайт газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») объявляет новый фотоконкурс «Отцы и дети». Присылайте оригинальные фотографии, на которых запечатлены ваши мужчины (сын с отцом, дед с правнуком и прочее), на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или же через ресурс ВКонтакте.

Прием фотографий: до 20 февраля 15.00 часов.

Результаты конкурса будут объявлены позже. Следите за новостями на сайте газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

Условия фотоконкурса:

- название фотографии обязательно (!), комментарии приветствуются;

- указать имя и фамилию участника и откуда он;

- фотография должна быть строго по теме конкурса. Фотографии не соответствующие установленным правилам будут удалены;

- оскорбления участников конкурса запрещены;

- фотографии принимаются в строго установленный срок.

В финал выйдут самые оригинальные фотографии. Победители будут определены путём голосования на сайте. Желаем удачи всем конкурсантам!