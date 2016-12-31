Кукморские полицейские разыскивают жертв серийного грабителя

30.01.2017 09:30 | новости

18 января 2017 года в Кукморе полицейские по «горячим следам» задержали 47-летнего местного жителя Губина Ивана Петровича, напавшего на двух женщин.

Оба нападения произошли на улице Набережной с разницей примерно в 15 минут. Злоумышленник подходил к потерпевшим сзади, наносил удары по голове тяжелым предметом и пытался отнять сумочку. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.161 УК РФ «Грабеж» и 162 УК РФ «Разбой».

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Кукморскому району получили информацию о возможной причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений в Казани и других районах Татарстана.

Всем, кто, возможно, пострадал от действий подозреваемого, необходимо обратиться в Управление уголовного розыска МВД Татарстана по телефону 291-31-29 или в дежурную часть отдела МВД России по Кукморскому району, телефон – 8 (8436) 42-70-80.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан