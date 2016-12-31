В Лубянском доме культуры состоялась встреча с жителями деревни Удмуртский Сарамак, Марийский Сарамак, села Крымская Слудка и группы "Гармония" села Лубяны. Участники встречи рассказывали о своих обычаях, традициях, приметах, национальных блюдах. Были проведены игры, исполнены песни и танцы, представлены сценки. Самой старшей гостье исполнилось 90 лет, но, несмотря на это, она читала стихи собственного сочинения и пела песни. Гости посетили Лубянскую сельскую библиотеку, ознакомились с литературой удмуртских, марийских писателей, обменялись опытом работы библиотек. В заключении встречи договорились о дате и месте следующей встречи и обсудили будущую программу, сообщила член группы "Гармония" Назира Козырева.
В Лубянском доме культуры состоялась встреча
30.01.2017 10:00 | новости Печать
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