Необходима помощь жителей Кукморского района в строительстве Таишевской мечети

30.01.2017 09:00 | новости

Поскольку наша мечеть будет расположена вдоль трассы, которая ведет в поселок Кукмор, она займет определенное выдающееся место. Поэтому надеемся, что жители района не останутся равнодушными и внесут посильный вклад в строительство мечети. Этим благим делом вы оставите неизгладимый след в истории района. Пусть вам за доброту воздастся сторицей.

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Местная мусульманская религиозная организация – Приход “Таишево” п. Кукмор мухтасибата Кукморского района Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан.