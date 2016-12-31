В Казани состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Республике Татарстан по итогам оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Республики Татарстан за 2016 год. В ходе заседания коллеги за достигнутые высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по итогам 2016 года министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин наградил начальника отдела МВД России по Кукморскому району подполковника полиции Нургалиева Рамиля Ришатовича нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан».
Начальник отдела МВД России по Кукморскому району награжден нагрудным знаком
30.01.2017 08:00 | Тема дня Печать
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В Республике
Француженка завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»
Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году.
07:33 30.01.2017
Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году.
07:33 30.01.2017
Конкурс татарской кулинарии пройдет в Казани
В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья
03:23 30.01.2017
В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья
03:23 30.01.2017
Юбилей Ильтани Иляловой отметят в Доме актера в Казани
Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.
21:20 29.01.2017
Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.
21:20 29.01.2017
Паспорта болельщиков протестируют на матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА
Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая.
20:36 29.01.2017
Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая.
20:36 29.01.2017
Фото: в Казани после ДТП иномарка повисла на заборе
Инцидент случился накануне вечером в Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера.
20:08 29.01.2017
Инцидент случился накануне вечером в Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера.
20:08 29.01.2017
Евгения Старцева: Когда было такое, чтобы команда не выходила на игру?
Связующая казанского «Динамо» прокомментировала отказ волейболисток из Краснодара выходить на матч чемпионата России.
19:22 29.01.2017
Связующая казанского «Динамо» прокомментировала отказ волейболисток из Краснодара выходить на матч чемпионата России.
19:22 29.01.2017
Капитан краснодарского «Динамо»: Решение о бойкоте матча стало очень тяжелым
Волейболистка команды гостей отметила, что игроки до сих пор сохраняют надежду на улучшение ситуации в клубе.
18:53 29.01.2017
Волейболистка команды гостей отметила, что игроки до сих пор сохраняют надежду на улучшение ситуации в клубе.
18:53 29.01.2017
Старший тренер «Динамо – Казани»: Для нас решение соперника было неожиданным
Александр Перепелкин прокомментировал отмену матча между казанским и краснодарским «Динамо».
18:23 29.01.2017
Александр Перепелкин прокомментировал отмену матча между казанским и краснодарским «Динамо».
18:23 29.01.2017
Генменеджер краснодарского «Динамо»: Команда достигла морального предела
Андрей Макаров прокомментировал решение волейболисток клуба бойкотировать игру против казанского «Динамо».
18:10 29.01.2017
Андрей Макаров прокомментировал решение волейболисток клуба бойкотировать игру против казанского «Динамо».
18:10 29.01.2017
Волейболистки краснодарского «Динамо» не вышли на игру против казанских одноклубниц
Причиной решения об отказе от игры стала задержка зарплаты в клубе.
17:41 29.01.2017
Причиной решения об отказе от игры стала задержка зарплаты в клубе.
17:41 29.01.2017
Пожарные спасли трех человек из девятиэтажки на Амирхана
Пожар в жилом доме в Казани произошел накануне поздно вечером.
16:22 29.01.2017
Пожар в жилом доме в Казани произошел накануне поздно вечером.
16:22 29.01.2017
УНИКС проиграл в гостях «Енисею»
Из-за травм не полетели в Краснояск Антон Понкрашов, Кино Колом и Артем Параховский, как и не заявленный на лигу ВТБ Пол Столл.
14:25 29.01.2017
Из-за травм не полетели в Краснояск Антон Понкрашов, Кино Колом и Артем Параховский, как и не заявленный на лигу ВТБ Пол Столл.
14:25 29.01.2017
Певица Рианна назвала Трампа аморальной свиньей за ужесточение миграционной политики
Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
13:25 29.01.2017
Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
13:25 29.01.2017
Фото: в центре Казани иномарка въехала в стену здания
Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.
13:19 29.01.2017
Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.
13:19 29.01.2017
В «Калитке» состоится встреча с поэтом Константином Струковым
Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.
13:06 29.01.2017
Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.
13:06 29.01.2017
В Мамадыше прошел первый в России фестиваль креативных санок
Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.
11:23 29.01.2017
Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.
11:23 29.01.2017
Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев празднует день рождения
Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.
09:25 29.01.2017
Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.
09:25 29.01.2017
Выставку предметного и промышленного дизайна представят в Казани
В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.
04:22 29.01.2017
В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.
04:22 29.01.2017
Татарстанские хоры могут выступить в крупнейшем храме Петербурга
В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.
02:27 29.01.2017
В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.
02:27 29.01.2017
В бэби-бокс КДМЦ Набережных Челнов подкинули первого ребенка
Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.
00:06 29.01.2017
Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.
00:06 29.01.2017
В Нижнекамске состоится юбилейный вечер Разиля Валеева
Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.
23:29 28.01.2017
Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.
23:29 28.01.2017
Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина
Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.
21:05 28.01.2017
Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.
21:05 28.01.2017
В 2016 году 3 млн туристов потратили 20 млрд рублей в Татарстане
На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.
20:50 28.01.2017
На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.
20:50 28.01.2017
В кинотеатре «Мир» состоится инклюзивный показ для аутистов
Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».
20:22 28.01.2017
Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».
20:22 28.01.2017
На 82-м году жизни скончалась вдова Владимира Зельдина
Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.
19:46 28.01.2017
Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.
19:46 28.01.2017
Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» из Ленинградской области
В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.
18:38 28.01.2017
В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.
18:38 28.01.2017
В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус
В результате происшествия никто не пострадал.
16:25 28.01.2017
В результате происшествия никто не пострадал.
16:25 28.01.2017
Под Альметьевском грузовик опрокинулся в кювет
Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.
15:47 28.01.2017
Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.
15:47 28.01.2017
Настольная игра челнинских школьников «Хочу эчпочмак» стала лучшей на выставке в Москве
Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.
15:24 28.01.2017
Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.
15:24 28.01.2017
В Альметьевском районе загорелась парковка на 40 машин
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
14:52 28.01.2017