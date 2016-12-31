Начальник отдела МВД России по Кукморскому району награжден нагрудным знаком

В Республике

Француженка завоевала титул «Мисс Вселенная-2017»

Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году.

07:33 30.01.2017 Француженка лишь один раз до этого завоевывала корону «Мисс Вселенная», это произошло в 1953 году.

Конкурс татарской кулинарии пройдет в Казани

В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья

03:23 30.01.2017 В состязаниях примут участие профессиональные кулинары общепита Татарстана, России и зарубежья

Юбилей Ильтани Иляловой отметят в Доме актера в Казани

Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.

21:20 29.01.2017 Профессор, кандидат искусствоведения всю свою жизнь посвятила изучению и популяризации театрального искусства Татарстана.

Паспорта болельщиков протестируют на матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА

Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая.

20:36 29.01.2017 Матч 27-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» состоится 6 мая.

Фото: в Казани после ДТП иномарка повисла на заборе

Инцидент случился накануне вечером в Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера.

20:08 29.01.2017 Инцидент случился накануне вечером в Авиастроительном районе Казани на улице Петра Витера.

Евгения Старцева: Когда было такое, чтобы команда не выходила на игру?

Связующая казанского «Динамо» прокомментировала отказ волейболисток из Краснодара выходить на матч чемпионата России.

19:22 29.01.2017 Связующая казанского «Динамо» прокомментировала отказ волейболисток из Краснодара выходить на матч чемпионата России.

Капитан краснодарского «Динамо»: Решение о бойкоте матча стало очень тяжелым

Волейболистка команды гостей отметила, что игроки до сих пор сохраняют надежду на улучшение ситуации в клубе.

18:53 29.01.2017 Волейболистка команды гостей отметила, что игроки до сих пор сохраняют надежду на улучшение ситуации в клубе.

Старший тренер «Динамо – Казани»: Для нас решение соперника было неожиданным

Александр Перепелкин прокомментировал отмену матча между казанским и краснодарским «Динамо».

18:23 29.01.2017 Александр Перепелкин прокомментировал отмену матча между казанским и краснодарским «Динамо».

Генменеджер краснодарского «Динамо»: Команда достигла морального предела

Андрей Макаров прокомментировал решение волейболисток клуба бойкотировать игру против казанского «Динамо».

18:10 29.01.2017 Андрей Макаров прокомментировал решение волейболисток клуба бойкотировать игру против казанского «Динамо».

Волейболистки краснодарского «Динамо» не вышли на игру против казанских одноклубниц

Причиной решения об отказе от игры стала задержка зарплаты в клубе.

17:41 29.01.2017 Причиной решения об отказе от игры стала задержка зарплаты в клубе.

Пожарные спасли трех человек из девятиэтажки на Амирхана

Пожар в жилом доме в Казани произошел накануне поздно вечером.

16:22 29.01.2017 Пожар в жилом доме в Казани произошел накануне поздно вечером.

УНИКС проиграл в гостях «Енисею»

Из-за травм не полетели в Краснояск Антон Понкрашов, Кино Колом и Артем Параховский, как и не заявленный на лигу ВТБ Пол Столл.

14:25 29.01.2017 Из-за травм не полетели в Краснояск Антон Понкрашов, Кино Колом и Артем Параховский, как и не заявленный на лигу ВТБ Пол Столл.

Певица Рианна назвала Трампа аморальной свиньей за ужесточение миграционной политики

Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

13:25 29.01.2017 Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Фото: в центре Казани иномарка въехала в стену здания

Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.

13:19 29.01.2017 Все подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.

В «Калитке» состоится встреча с поэтом Константином Струковым

Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.

13:06 29.01.2017 Автор многочисленных публикаций и модератор Поэтической Лиги представит свои новые тексты.

В Мамадыше прошел первый в России фестиваль креативных санок

Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.

11:23 29.01.2017 Зимний «SunnyФЕСТ» вобрал в себя традиционное русское катание на санях со снежной горы с творчеством его участников.

Глава Лаишевского района РТ Михаил Афанасьев празднует день рождения

Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.

09:25 29.01.2017 Михаил Павлович Афанасьев отмечает 46-летие.

Выставку предметного и промышленного дизайна представят в Казани

В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.

04:22 29.01.2017 В «Смене» расскажут о технологических особенностях сочетания различных материалов, использовании национальных особенностей в дизайне.

Татарстанские хоры могут выступить в крупнейшем храме Петербурга

В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.

02:27 29.01.2017 В конце марта в северной столице пройдет отборочный этап хорового чемпионата России, финалисты которого выступят в Казанском кафедральном соборе.

В бэби-бокс КДМЦ Набережных Челнов подкинули первого ребенка

Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.

00:06 29.01.2017 Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, дальнейшие действия производятся в соответствии с законодательством.

В Нижнекамске состоится юбилейный вечер Разиля Валеева

Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.

23:29 28.01.2017 Творческий вечер в Доме народного творчества пройдет с участием представителей татарской общественности и исполнителей татарской эстрады.

Состоялись первые телефонные переговоры Трампа и Путина

Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.

21:05 28.01.2017 Во время разговора рядом с американским лидером присутствовали ключевые чиновники его администрации.

В 2016 году 3 млн туристов потратили 20 млрд рублей в Татарстане

На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.

20:50 28.01.2017 На коллегии Госкомитета по туризму РТ перечислили положительные итоги года.

В кинотеатре «Мир» состоится инклюзивный показ для аутистов

Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».

20:22 28.01.2017 Сеанс пройдет в рамках социального проекта «У каждого свой мир».

На 82-м году жизни скончалась вдова Владимира Зельдина

Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.

19:46 28.01.2017 Иветта Капралова на три месяца пережила мужа.

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» из Ленинградской области

В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.

18:38 28.01.2017 В казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург» хозяева площадки взял верх в трех сетах.

В центре Казани на ходу загорелся микроавтобус

В результате происшествия никто не пострадал.

16:25 28.01.2017 В результате происшествия никто не пострадал.

Под Альметьевском грузовик опрокинулся в кювет

Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.

15:47 28.01.2017 Большегруз съехал с дороги и перевернулся на бок.

Настольная игра челнинских школьников «Хочу эчпочмак» стала лучшей на выставке в Москве

Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.

15:24 28.01.2017 Теперь юным изобретателям предстоит покорить международный этап движения «Достижения молодых» в Австрии.