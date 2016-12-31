Женщина купила яйцо, и вот кто у нее теперь живет! (фото)

29.01.2017 21:00 | новости Печать

Женщина купила яйцо, и вот кто у нее теперь живет! (фото)
Вот это чудеса!
Сегодня действительно можно купить все в интернете – даже экзотических птиц! Шарлотта Харрисон нашла это яйцо на eBay и, из любопытства, купила его за $30, будучи абсолютно не уверенной, что из него что-то вылупится.
 
К ее большому удивлению, из этого яйца вылупился птенец через 47 дней, и в их семье появился новый малыш, которого они назвали Кевин.
 
 
Как это вообще случилось? По словам Шарлотты, она использовала домашнюю систему инкубации, а затем более чем через месяц, яйцо наконец-то вылупилось.
 
“Я просидела там четыре часа пища и свистя, чтобы уговорить его появиться”, — поделилась Шарлотта в интервью для Mirror.
 
 
Так, в конце концов, семья приветствовала его в качестве дополнительного члена.
 
Конечно, крошечная птица выглядит мило и очаровательно, но мы должны помнить, что это вторая по величине в мире птица, наряду со страусом. Это означает, что Кевин на самом деле может вырасти около 6 футов!
 
За $30, Шарлотта купила яйцо на eBay.
 
Она держала яйцо в домашнем инкубаторе, взвешивая и каждый день переворачивая его.
 
 
После 47 дней, птенчик начал проклевывать яйцо.
 
“Я почувствовала огромный прилив защиты и заботы, когда Кевин наконец вылупился”, — призналась Шарлотта.
 
 
У четырехлетней Элли, дочери Шарлотты, мгновенно образовалась особенная связь с птицей.
 
“Я делюсь приключениями Кевина с миром. Я чувствую себя настоящей матерью по отношению к нему и хочу показать его всем, какой он восхитительный”, — говорит Шарлотта, пишет источник.

 


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